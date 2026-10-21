¡Fred Warner se encamina al Salón de la Fama! El apoyador se unió una lista selecta en la historia de la NFL

El linebacker registró la tacleada mil en su carrera, la cual se une a sus 10+ intercepciones y 10+ capturas

Fred Warner sigue creciendo su carrera. El apoyador de los San Francisco 49ers fue clave este lunes por la noche para ayudar a su equipo a vencer a los Washington Commanders para así alcanzar un récord de 6-0. En esta buena actuación alcanzó las mil tacleadas antes de cumplir los 30 años, uniéndose a una selecta lista en la historia de la NFL.

Este lunes Warner registró seis tacleadas solitarias y otras dos asistidas para alcanzar 27 y 31 respectivamente en la temporada. De esta manera, el apoyador de San Francisco alcanzó 624 tacleadas solitarias y 382 asistidas en su carrera para así superar las mil tacleadas totales.

Un jugador histórico

A lo largo de la historia, más de 50 jugadores han logrado superar las mil tacleadas totales, hoy Warner se une a esta lista. Sin embargo, la carrera del apoyador con ascendencia mexicana no se limita a sólo detenciones, sino que también a capturas e intercepciones, todo ello previo a haber cumplido los 30 años.

Desde que Warner entró a la NFL en el 2018, ha logrado registrar 10.5 capturas y otras 10 intercepciones mostrando su increíble versatilidad. También ha forzado 20 balones sueltos, recuperado siete de ellos y ha anotado en dos ocasiones, poniendo su nombre como el mejor en su posición de toda la liga.

Las mil tacleadas, 10.5 capturas y 10 intercepciones, han llevado a Fred Warner a una lista que sólo contaba con cinco jugadores, de los cuales dos ya están en el Salón de la Fama y al menos uno más apunta a también ser inducido.

Fred Warner celebrando tacleada ante los Commanders en el MNF | AP

¿Qué otros jugadores han conseguido esta hazaña?

Además de Warner, Ray Lewis, Luke Kuechly, Bobby Wagner, Lavonte David y Roquan Smith consiguieron esta hazaña previo a cumplir los. Lewis y Kuechly ya forman parte de Canton, mientras que Wagner solo necesita retirarse para ser elegible. David y Smith aún tienen carrera por delante en busca de también entrar en el Salón de la Fama.

Ray Lewis es el mejor de toda esta lista pues, no sólo consiguió las mil tacleadas en su carrera, sino que superó las dos mil, registrando 1558 solitarias. Además, logró 41.5 capturas y 31 intercepciones siendo, posiblemente, el mejor jugador en la historia de la liga en su posición. El único otro jugador que se acerca a estos números es Bobby Wagner quien suma dos mil tacleadas, 39.5 capturas, y 15 intercepciones.

Kuechly quizá pudo haber alcanzado Lewis y Wagner pero cortó su carrera tras sólo ocho temporadas. Lavonte David por su parte, sigue activo y ya registró 1172 tacleadas, 42.5 capturas, 33 balones sueltos forzados y 14 intercepciones.

Ray Lewis hombre insignia de los Cuervos | AP

Roquan Smith es el jugador al que Wagner quiere alcanzar. El actual jugador de Baltimore suma ya 1183 tacleadas, 23.5 capturas y 11 intercepciones, números alcanzables para el apoyador de San Francisco.

De momento, Fred Warner se alista para un nuevo juego con los Niners en los que buscará llevar a su equipo a mantener el invicto y acercarse a la postemporada.