Terry McLaurin dice adiós a la temporada 2026 con los Commanders por una rotura de tendón

El receptor de Washington abandonó el juego ante 49ers en camilla y su futuro en el equipo podría dar un giro

El receptor de los Washington Commanders, Terry McLaurin, estará de baja por el resto de la temporada de la NFL debido a una rotura del tendón rotuliano izquierdo, según confirmó el entrenador Dan Quinn, por lo que será sometido a una cirugía para reparar la lesión.

Podría interesarte NFL U2 protagonizará show de medio tiempo de gran partido de NFL

McLaurin, de 31 años, sufrió la lesión el lunes contra los 49ers y tuvo que ser retirado del campo en camilla con una férula neumática en la pierna izquierda. Regresó al hospital y se sometió a una resonancia magnética para confirmar la lesión.

El experimentador receptor ha participado en cinco partidos en lo que va de temporada y acumula 15 recepciones para 230 yardas y un touchdown.

“Vaya, aporta muchísimo dentro y fuera del campo”, dijo Quinn. “Lo sentí de muchas maneras diferentes esta temporada, desde el campamento de entrenamiento hasta el inicio de la temporada regular. Que haya empezado el partido como lo hizo fue significativo”.

Terry McLaurin celebra una recepción durante un partido de Commanders | AP

¿Futuro incierto para McLaurin en Commanders?

McLaurin y los Commanders llegaron a un acuerdo por tres años y 96 millones de dólares justo antes de la temporada 2025, lo que lo vincula al equipo hasta la temporada 2028. Se le adeuda un salario de 23,3 millones de dólares en 2027, que incluye 5,35 millones garantizados en caso de lesión si no está recuperado para el 1 de abril, lo que pone en duda su futuro en Washington.

En su lugar, los Commanders recurrirán a Stefon Diggs y al novato Antonio Williams para que aporten más en el juego aéreo. Chig Okonkwo también podría ser un revulsivo en la posición de ala cerrada.