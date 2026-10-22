El corredor reconoció su arrepentimiento por el incidente que lo alejó de la NFL

El corredor de los Green Bay Packers, Josh Jacobs, rompió el silencio tras su arresto en mayo pasado y ofreció disculpas por la situación que lo mantuvo alejado de los emparrillados durante las primeras seis semanas de la Temporada 2026 de la NFL. El jugador de 28 años reconoció las consecuencias de sus acciones y aseguró que busca dejar atrás este episodio para concentrarse nuevamente en el futbol americano.

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Durante su primera aparición ante los medios desde el incidente, Jacobs expresó su arrepentimiento por las complicaciones que su caso legal provocó dentro de la organización. "Siento remordimiento y pido disculpas por haber puesto al equipo en esta situación", declaró el running back, quien también agradeció el respaldo de sus compañeros y de la franquicia durante los últimos meses.

El tres veces seleccionado al Pro Bowl admitió que lo ocurrido pudo afectar su imagen pública, aunque dejó claro que su principal objetivo es aprender de sus errores y demostrar un cambio personal. Asimismo, señaló que una decisión tomada en cuestión de segundos puede transformar la vida de una persona, por lo que pretende aprovechar esta experiencia para crecer dentro y fuera del terreno de juego.

Josh Jacobs fue ingresado a la cárcel del condado de Brown | AFP

¿Por qué fue arrestado Josh Jacobs y qué sanción recibió?

Los problemas legales de Josh Jacobs comenzaron en mayo de 2026, cuando fue arrestado después de un altercado con su entonces pareja. Posteriormente, el jugador enfrentó cargos menores por agresión y daños a la propiedad, situación que llevó a la NFL a incluirlo en la lista de exenciones del comisionado, una medida que le impidió participar en partidos y entrenamientos durante el inicio de la campaña.

En septiembre, el corredor presentó una declaración de no contest, con la que decidió no impugnar las acusaciones. Como resultado, recibió una multa de mil dólares por el cargo de agresión y alcanzó un acuerdo de fallo diferido por el delito relacionado con daños a la propiedad. Aunque fue retirado de la lista de exenciones, la NFL mantiene abierta una investigación bajo su política de conducta personal, por lo que todavía existe la posibilidad de nuevas medidas disciplinarias.

Josh Jacobs, corredor de los Packers | AP

¿Josh Jacobs jugará con Packers ante Detroit Lions en la Semana 7?

La reincorporación de Jacobs representa una noticia importante para los Green Bay Packers, que podrían recuperar a uno de sus principales referentes ofensivos para enfrentar a los Detroit Lions en la Semana 7 de la NFL. Sin embargo, su participación todavía no está confirmada, debido a que el cuerpo técnico necesita evaluar su condición física después de varias semanas sin actividad competitiva.

El equipo evaluará la disponibilidad del corredor durante los entrenamientos previos al encuentro. Aunque Jacobs se mantuvo trabajando físicamente durante su ausencia, Green Bay prefiere tomar precauciones antes de devolverle una carga importante de trabajo. El propio jugador manifestó su deseo de regresar cuanto antes, pero reconoció que la decisión final estará en manos de los entrenadores.

El posible regreso de Jacobs sería fundamental para la ofensiva de Green Bay. En la temporada anterior, el corredor registró 929 yardas terrestres y 13 touchdowns por acarreo, además de 36 recepciones para 282 yardas y una anotación aérea.