Baker Mayfield vuelve a entrenar y podría reaparecer ante Carolina; la afición de Tampa Bay se ilusiona

El quarterback de los Buccaneers regresó a los entrenamientos tras perderse tres partidos por una dislocación en el pulgar derecho

Baker Mayfield encendió las esperanzas de los Tampa Bay Buccaneers al regresar a las prácticas este miércoles, después de permanecer fuera de actividad desde la tercera semana de la temporada 2026 de la NFL.

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El mariscal de campo mostró avances positivos y podría estar cerca de reaparecer este domingo frente a los Carolina Panthers.

Mayfield sufrió una dislocación en el pulgar derecho durante el encuentro contra los Minnesota Vikings, lesión que lo obligó a perderse los siguientes tres compromisos.

Su regreso representa una noticia importante para Tampa Bay, que ha tenido dificultades para encontrar regularidad ofensiva durante su ausencia.

Todd Bowles destaca la evolución de su quarterback

Baker Mayfield, pasador de los Bucs | AP

El entrenador en jefe Todd Bowles valoró positivamente el desempeño del veterano durante la sesión de entrenamiento y señaló que su rendimiento mejoró conforme avanzó la práctica.

Una de las imágenes que llamó la atención fue la de Mayfield utilizando un guante blanco en la mano derecha para proteger la zona afectada. De acuerdo con Bowles, el quarterback se sintió cómodo con esa protección durante el entrenamiento.

Los Buccaneers definirán a su titular antes del domingo

Baker Mayfield, mariscal de campo de Tampa Bay | AP

La decisión final podría llegar el viernes, cuando el staff tenga más información sobre la evolución del mariscal de campo. Tampa Bay necesita comprobar que puede sujetar el balón con firmeza, lanzar con normalidad y ejecutar las jugadas sin que la lesión limite su rendimiento.