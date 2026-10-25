Eagles pierden a dos receptores clave ante Dallas; se confirma que DeVonta Smith y Dontayvion Wicks no estarán

Philadelphia llegará al compromiso de la Semana 7 con problemas de lesiones y la necesidad de frenar una racha de cuatro derrotas consecutivas

Los Philadelphia Eagles tendrán dos ausencias importantes en su cuerpo de receptores para enfrentar a los Dallas Cowboys este lunes. DeVonta Smith, afectado por una lesión en el tendón de la corva, y Dontayvion Wicks, quien presenta molestias en un tobillo, quedaron fuera del encuentro.

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La baja de Smith representa un golpe para la ofensiva, pues el receptor encabeza al equipo en recepciones y yardas por aire. En cuatro partidos disputados esta temporada, suma 26 atrapadas para 310 yardas y dos touchdowns, cifras que reflejan su importancia en el ataque de Philadelphia.

Philadelphia deberá encontrar alternativas en su ofensiva

Wicks también había ganado protagonismo dentro del equipo, con 19 recepciones para 284 yardas y un touchdown en seis encuentros. El receptor se lesionó el tobillo durante la derrota frente a Carolina Panthers y no logró recuperarse a tiempo para el compromiso divisional contra Dallas.

Jugadores de Eagles mostraron su preocupación | AP

Ante las ausencias, los Eagles podrían recurrir al novato Makai Lemon y a Darius Cooper para asumir mayores responsabilidades en el juego aéreo. Lemon, seleccionado en la primera ronda del Draft, reconoció que la situación representa una oportunidad para demostrar su capacidad.

Eagles buscan frenar su mala racha frente a Dallas

Philadelphia llegará al encuentro con marca de 2-4 y cuatro derrotas consecutivas, por lo que el duelo adquiere especial importancia. Además de las bajas en la ofensiva, el equipo tampoco contará con el defensivo Nolan Smith ni con el profundo Michael Carter II.

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