¿CeeDee Lamb el mejor en la historia de los Cowboys? Los récords a los que aspira el receptor estrella

CeeDee Lamb sigue demostrando que su nombre no será olvidado en la historia del equipo de la estrella Solitaria

El estelar receptor CeeDee Lamb continúa escalando posiciones en los libros de récords de los Dallas Cowboys. Luego de una brillante actuación ante los Houston Texans, el jugador apunta a seguir aportando para victorias de su equipo, sin embargo, el receptor también tiene la vista puesta en múltiples marcas a las que aspira alcanzar esta misma temporada.

Tan sólo, a principios de la presente temporada, Lamb dejó atrás la marca de Dez Bryant y Drew Pearson en la lista histórica de yardas por recepción de la franquicia, un logro sumamente destacado considerando que aún no alcanza los 100 partidos disputados como profesional.

Podría interesarte NFL Dónde ver Tampa Bay Buccaneers vs Dallas Cowboys: canales y hora del Thursday Night Football de NFL

Más marcas a las que aspira

Tras superar a sus dos compañeros del emblemático 'Club 88': Lamb tiene la vista puesta en escalar puestos en la lista de yardas por recepción. Actualmente tiene 7,914 yardas y con sólo 74 más podrá superar a Tony Hill en la lista para así ponerse tercero.

Esta temporada sin duda Lamb terminará tercero en la lista y será tan sólo el tercer jugador en la historia del equipo en superar las 8 mil yardas, uniéndose a gigantes como Michael Irvin y Jason Witten. Si Lamb mantiene el buen paso que ha demostrado esta temporada, podría acercarse incluso a la marca de las 9 mil yardas.

CeeDee Lamb se quita una tacleada ante Houston | AP

Las yardas por aire no son la única lista en la que va ascendiendo Lamb. El receptor ya es Top 3 en recepciones y, aunque alcanzar las 1215 de Witten es imposible, con 143 más, podría ponerse tercero.

En el caso de anotaciones, aún tiene un largo camino por recorrer pues, actualmente es octavo en la lista con 45. Aun así, con siete anotaciones más escalará hasta el quinto puesto superando nombres como Drew Pearson, Frank Clarke y Tony Hill. En un par de años, quizá se pueda acercar a Irvin, Bob Hayes, Witten y Dez Bryant.

CeeDee Lamb tuvo una enorme tarde ante Texans | AP

Récords importantes de Lamb

Lamb ya cuenta con récords propios como jugador de los Dallas Cowboys. Este domingo se convirtió en el receptor de Dallas con más recepciones en un mismo partido con 17. Además, cuenta con la marca de mayor número de recepciones en una sola temporada: (135 recepciones) así como mayor cantidad de yardas recibidas en una sola temporada: (1,749 yardas), superando a Michael Irvin en ambas marcas.

Hoy en día, Lamb también ta presume de ser el jugador con mejor marca de yardas por recepción por partido. El receptor suma prácticamente 80 yardas por encuentro, superando a jugadores como Terrell Owens y Michael Irving.

De la mano de la marca anterior, CD ya suma 30 partidos con 100 o más yardas y 7 juegos con 150 o más yardas. Solo Michael Irving (47 y 10 respectivamente) tiene más que el joven receptor.