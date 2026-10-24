Lamar Jackson es descartado por los Ravens para el duelo ante Cincinnati Bengals

El mariscal de campo de Baltimore no superó las molestias por un esguince de tobillo y se perderá su tercer partido consecutivo

Golpe duro para la ofensiva de Baltimore. De acuerdo con información revelada por Adam Schefter, Baltimore Ravens descartaron oficialmente a Lamar Jackson para el crucial enfrentamiento de este domingo frente a los Cincinnati Bengals. Aunque el quarterback estelar había sido catalogado originalmente como "cuestionable" tras regresar a las prácticas de forma limitada durante la semana, la directiva del equipo prefirió no arriesgarlo y cambió su estatus a fuera (out).

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La estrella de los Ravens arrastra un esguince alto de tobillo desde la Semana 4, condición que le impedirá estar en el emparrillado por tercer partido consecutivo. Aunque las sensaciones en los entrenamientos eran positivas tras dos semanas de ausencia total, el propio Jackson reconoció previamente que el factor determinante era la tolerancia al dolor al momento de ejecutar sus característicos movimientos en el terreno de juego.

Snoop Huntley al frente y la pesadilla estadística sin Lamar ante Bengals

Ante la ausencia del ganador del MVP, las riendas del ataque recaerán una vez más en el mariscal de campo suplente Tyler "Snoop" Huntley, quien sumará su tercera titularidad consecutiva de la temporada.

Tyler Huntley, quarterback de los Baltimore Ravens | AP

Desde tomar el relevo en la Semana 4, Huntley registra una victoria ante Falcons y una derrota frente a Browns, acumulando 336 yardas por aire, 3 pases de anotación, 0 intercepciones y un 68% de pases completados. La baja de Jackson enciende focos rojos en la división; desde 2019, los Ravens tienen una marca de 0-3 (incluyendo playoffs) enfrentando a los Bengals sin Lamar Jackson como su quarterback titular.