San Francisco enciende las alarmas por lesiones antes de enfrentar a los Falcons en la Semana 7 de la NFL

Las principales preocupaciones son Mike Evans y Nick Bosa, quienes apuntan a perderse el duelo ante Atlanta

Los San Francisco 49ers enfrentan un panorama complicado de cara a su partido contra los Atlanta Falcons en la Semana 7 de la NFL, luego de que varios jugadores importantes permanecieran fuera de los entrenamientos del jueves. Entre las principales preocupaciones se encuentran el receptor abierto Mike Evans y el cazamariscales Nick Bosa, dos piezas que podrían perderse el compromiso ante el conjunto de Atlanta.

Podría interesarte NFL San Francisco 49ers lideran las probabilidades de ganar el Super Bowl LXI

Mike Evans se ausentó por segundo día consecutivo de las prácticas después de abandonar antes del descanso el partido del lunes debido a molestias en el tendón de Aquiles. El veterano receptor también aparece en el reporte de lesionados por problemas en las costillas, por lo que su disponibilidad para el encuentro del fin de semana permanece en duda. Aunque suele hacer esfuerzos para estar presente en los partidos, su estado físico representa una de las principales preocupaciones para San Francisco.

Por su parte, Nick Bosa tampoco participó en la sesión de este jueves, pese al optimismo que había expresado el entrenador en jefe Kyle Shanahan sobre la posibilidad de recuperar al estelar defensivo. El cazamariscales presenta molestias en la rodilla y la pantorrilla, y su ausencia en el entrenamiento mantiene en suspenso su regreso a los emparrillados. Si no consigue reincorporarse a las prácticas del viernes, su vuelta podría aplazarse hasta después de la semana de descanso de los 49ers.

Nick Bosa durante un partido de los 49ers | AP

Niners reciben buenas noticias con Mykel Williams y Dre Greenlaw

No todo fueron malas noticias para San Francisco. El liniero defensivo Mykel Williams regresó a los entrenamientos después de descansar el miércoles para recuperarse del desgaste físico del último encuentro. El defensivo tuvo participación limitada durante la sesión, una señal favorable para un equipo que necesita mantener su fortaleza en la línea defensiva ante la ofensiva de Atlanta.

Otra nota positiva fue la participación de Dre Greenlaw, quien entrenó por segundo día consecutivo y realizó ejercicios individuales junto a Fred Warner. La evolución del apoyador será importante para los 49ers, especialmente ante la amenaza terrestre de los Falcons, encabezada por Bijan Robinson. La capacidad de contener el juego por tierra podría resultar determinante para las aspiraciones de San Francisco en este enfrentamiento.

Dre Greenlaw en un golpe tardío ante Sam Darnold en el duelo entre 49ers y Seattle | AFP

Reporte de lesionados de 49ers y Falcons para la Semana 7 de la NFL

El reporte de lesionados del jueves también reflejó varias ausencias y participaciones limitadas en ambos equipos. Por parte de los San Francisco 49ers, no entrenaron Mike Evans (tendón de Aquiles y costillas), Nick Bosa (rodilla y pantorrilla), Deebo Samuel (isquiotibiales), Garrett Wallow (isquiotibiales), Marques Sigle (tobillo), Upton Stout (hombro), Luke Gifford (ingle) y Siran Neal (rodilla).

En cuanto a los jugadores con participación limitada, San Francisco contó con Mykel Williams (rodilla), Jaden Dugger (rodilla) y Ashtyn Davis (isquiotibiales). Romello Height (mano), Christian Kirk (pantorrilla) y Trent Williams, quien tuvo una jornada de descanso, aparecieron con participación completa en el informe proporcionado.