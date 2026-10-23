Los oficiales detuvieron el automóvil debido a irregularidades en las placas, que se encontraban vencidas y no coincidían con el registro correspondiente

El mariscal de campo de los Indianapolis Colts, Anthony Richardson Sr., enfrenta cargos por presunta posesión de marihuana en Carmel, Indiana, luego de que autoridades locales encontraran productos con THC en su vehículo durante una revisión policial. El caso quedó registrado ante las autoridades judiciales y podría tener repercusiones tanto legales como deportivas para el quarterback de la NFL.

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De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por los medios locales FOX59 y CBS4, Richardson fue acusado formalmente el lunes 19 de octubre de un delito menor de clase B por posesión de marihuana. La acusación se deriva de un incidente ocurrido el pasado 12 de octubre, cuando el jugador fue detenido por agentes de la policía mientras conducía un Dodge Charger negro modelo 2023.

La intervención policial tuvo lugar en las inmediaciones de Springmill Boulevard y Silver Stream Drive, en Carmel. Según los reportes, los oficiales detuvieron el automóvil debido a irregularidades en las placas, que se encontraban vencidas y no coincidían con el registro correspondiente. Aunque el vehículo se detuvo sin incidentes, la situación tomó otro rumbo cuando uno de los agentes se aproximó al conductor.

Anthony Richardson perdiendo el balón ante los Patriots | AP

¿Qué encontraron las autoridades en el vehículo de Anthony Richardson?

Durante el acercamiento, el oficial percibió un fuerte olor a marihuana proveniente del interior del automóvil y cuestionó al mariscal de campo al respecto. Según la documentación judicial, Richardson reconoció haber consumido la sustancia dentro del vehículo para evitar fumar frente a sus hijos y admitió que llevaba una pequeña cantidad consigo.

Tras la conversación, el quarterback descendió del automóvil y fue esposado preventivamente mientras los agentes realizaban una inspección. Durante el registro, las autoridades encontraron un pequeño frasco de vidrio con marihuana y una bolsa abierta de gomitas con infusión de THC, compuesto psicoactivo presente en el cannabis. Las pruebas posteriores confirmaron la presencia de tetrahidrocannabinol en los productos incautados, de acuerdo con los registros citados por los medios locales.

Anthony Richardson, con Colts | AP

¿La NFL podría suspender a Anthony Richardson por el caso de marihuana?

Después de la revisión, el oficial emitió una citación relacionada con el registro vencido del vehículo. Richardson aceptó comparecer ante el Tribunal Municipal de Carmel para atender el procedimiento correspondiente. Aunque la comparecencia inicial prevista para el 9 de diciembre fue desestimada, los registros judiciales en línea señalan que el juicio ante un juez quedó programado para el 4 de enero de 2027. Hasta el momento, el caso continúa sujeto al proceso legal y la acusación no debe interpretarse como una declaración de culpabilidad.

La situación también abre interrogantes sobre las posibles consecuencias para Anthony Richardson dentro de la NFL. Aunque la liga modificó sus políticas sobre el consumo de marihuana y dejó de imponer suspensiones únicamente por resultados positivos en pruebas de THC, el proceso judicial podría ser evaluado bajo otras disposiciones del reglamento de conducta de los jugadores. Cualquier medida dependerá de las circunstancias del caso y de la revisión que realicen las autoridades de la competición.