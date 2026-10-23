El espectáculo de Luther Burden III en la victoria de Chicago ante los Patriots

El receptor superó las 150 yardas y comandó la ofensiva de su equipos

Homenaje perfecto para Mike Ditka. En el primer juego en casa después del fallecimiento del histórico entrenador de los Bears, Chicago respondió con una gran actuación defensiva, así como un espectáculo de Luther Burden III para vencer a los Patriots en el juego de Jueves por la Noche.

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El espectáculo de Burden

El receptor de segundo año sigue demostrando el porqué fue elegido por el equipo en la segunda ronda del Draft. Burden ha liderado a su equipo esta temporada tanto en recepciones y yardas y hoy aumentó sus propias marcas.

El espectáculo de ex de Missouri apareció desde el primer cuarto. En un pase sencillo, Williams encontró a su receptor quien, llevó el balón 58 yardas para poner a su equipo dentro de la yarda 5. Swift completó la serie ofensiva con acarreo para la primera anotación del juego.

Ya en el segundo cuarto, el QB volvió a encontrar al receptor, esta vez para un pase pantalla en una 3ra y 17. Burden llevó el balón no sólo las 17 yardas para el primero y 10, sino que 24 yardas para la anotación.

Luther Burden III tras una recepción ante los Patriots | AP

Al final, Luther Burden III concluyó el encuentro con cuatro recepciones para 130 yardas y una anotación. Además, aportó otras 7 yardas por tierra, siendo este, el segundo mejor juego de su carrera, sólo por detrás del juego de Semana 16 del 2025 ante San Francisco donde registró 138 yardas en nueve recepciones y una anotación.

El juego terrestre de los Bears también fue clave para la victoria. Entre De'Andre Switft, Roschon Johnson, Caleb Williams y el propio Burden, lograron sumar 117 yardas totales y una anotación.

Jugadores de los Bears celebrando detener a la ofensiva de Patriotas | AP

Los Patriotas lograron acercarse en el marcador luego de estar abajo por 13 puntos, sin embargo, la defensa de los Bears respondió en cada momento de presión. Además de forzar una intercepción en zona roja, el equipo también obligó a los Patriotas a despejar en cuatro ocasiones y los detuvieron en cuarta en otra serie.

Drake Maye tuvo buenos momentos como dos series ofensivas con anotaciones, pero en el momento clave, fue detenido. El QB terminó el juego con 20 pases completos para 275 yardas, dos anotaciones, pero una intercepción que fue la diferencia.

Rhamondre Stevenson aportó en la ofensiva de los Pats con 22 yardas por tierra y 80 por aire además de una anotación, pero su actuación no fue suficiente para poder evitar la derrota de los Pats.

Rhamondre Stevenson corriendo en el Patriotas vs Chicago en el TNF | AP

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