La franquicia negociará un contrato colectivo que garantice mejores condiciones laborales y pagos justos

Un paso sin precedentes retumba en las oficinas de la NFL y en la industria del entretenimiento deportivo. La franquicia de los Dallas Cowboys ha acordado reconocer oficialmente a la Dallas Cowboys Cheerleaders Association como el grupo representante de negociación colectiva para su emblemático equipo de animación.

Podría interesarte NFL San Francisco enciende las alarmas por lesiones antes de enfrentar a los Falcons en la Semana 7 de la NFL

A través de un comunicado conjunto emitido este viernes, la organización texana y la representación de las bailarinas hicieron oficial el acuerdo que pone fin a años de disputas sobre las condiciones laborales y exigencias de incrementos salariales para uno de los grupos de animadoras más icónicos del planeta.

"Las animadoras de los Dallas Cowboys son una parte valorada de la organización de los Cowboys, profundamente respetadas por el talento y la dedicación que demuestran. Siguen siendo una de las oportunidades más codiciadas para bailarinas talentosas en todo el mundo", destacó el comunicado oficial de la institución.

Porristas de los Dallas Cowboys l AP

El camino hacia la sindicalización de las Dallas Cowboys Cheerleaders esta marcado por disputas legales y la presión mediática en los últimos años. Tras llegar a un acuerdo en una demanda interpuesta por una exintegrante, el equipo se vio obligado a duplicar el pago por partido a sus animadoras, fijándolo en 400 dólares.

La exposición de sus jornadas y pagos en la producción "America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders" sirvió como catalizador social, revelando en su segunda temporada que las integrantes recibieron un incremento salarial del 400%. Expertos sociológicos apuntaron a que la proyección global de la serie impidió que el equipo simplemente buscara reemplazarlas, dándoles la fuerza necesaria para exigir representación sindical ante la franquicia más valiosa del mundo deportivo, según Forbes.

El antecedente histórico de los sindicatos de animadoras en la NFL

Aunque el movimiento de Dallas es histórico por el peso de su marca, no es el primero en la liga. El antecedente pionero corresponde a las "Buffalo Jills" de los Buffalo Bills, quienes en 1995 consiguieron un fallo favorable de la National Labor Relations Board para crear la National Football League Cheerleaders Association.