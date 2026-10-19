Los Cowboys volvieron a ofrecer una actuación decepcionante y fueron superados por los Green Bay Packers en el Lambeau Field. La derrota por 13-23 representó su segundo descalabro consecutivo y dejó a Dallas con récord de 2-4, en un momento en el que las dudas sobre su funcionamiento aumentan.
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El equipo fue incapaz de reaccionar a tiempo y pasó buena parte del encuentro sin encontrar respuestas ante una defensiva que aprovechó sus errores. Dallas se fue al descanso con una desventaja de 17-0 y, aunque consiguió anotar en la segunda mitad, nunca estuvo realmente cerca de completar la remontada.
Dak Prescott y Dallas, sin respuestas ante la defensiva de Green Bay
Dak Prescott tuvo una noche complicada: terminó con 258 yardas por pase, un touchdown y dos intercepciones. Javonte Williams anotó por tierra en el tercer cuarto y Ryan Flournoy consiguió un touchdown por recepción en los últimos segundos.
Green Bay impone condiciones y agrava la pesadilla de los Cowboys
Jordan Love lanzó para 276 yardas y un touchdown con Matthew Golden, quien acumuló 104 yardas por recepción; además, el quarterback consiguió una anotación terrestre antes del descanso. Green Bay también sumó tres goles de campo para asegurar el triunfo.
Con la victoria, Green Bay mejoró su marca a 4-2. El resultado confirmó el buen momento de los Packers, incluso sin contar con el estelar defensivo Micah Parsons.
La derrota también prolongó una tendencia preocupante para los Cowboys: es su sexto tropiezo ante Green Bay en los últimos siete enfrentamientos, incluidos los playoffs. El antecedente más reciente antes de este duelo fue el empate 40-40 registrado la temporada pasada, mientras que Dallas no derrota a los Packers desde 2016.