Dak Prescott siente frustración por no aprender a finiquitar los partidos tras derrota ante Ravens

Ravens y Cowboys con ataques constantes en el 3er cuarto | AP

Dallas dejó escapar una oportunidad para ganar en los últimos segundos ante Baltimore en el encuentro en Brasil

Los Dallas Cowboys dejaron escapar el triunfo ante los Baltimore Ravens en Brasil y Dak Prescott no ocultó su frustración después de una derrota que volvió a exhibir los problemas del equipo para finiquitar los partidos.

Dallas llegó a los últimos segundos con el partido abajo 28-31 y avanzó hasta la yarda cinco de Baltimore, pero no consiguió encontrar la zona de anotación y tuvo que conformarse con un gol de campo de 23 yardas de Brandon Aubrey para igualar la pizarra 31-31.

Dak Prescott en juego con los Cowboys | AP

¿Qué fue lo que explicó Dak Prescott luego del juego en Brasil?

Con la posibilidad de ponerse arriba en el marcador, los Cowboys dejaron con vida a los Ravens quienes aprovecharon y respondieron con una ofensiva rápida para colocar a su pateador en posición de intentar la patada del triunfo.

Tyler Loop conectó un intento de 56 yardas para darle a Baltimore la victoria, dejando a Dallas con una derrota que provocó frustración entre los jugadores y molestia entre sus aficionados.

Ravens y Cowboys en el Maracaná | AP

“Frustrado como el demonio. Avergonzado. Llegamos a la línea, a una yarda y no anotamos. No hay muchas palabras ni una explicación completa. La defensa ni siquiera debería haber estado en esa posición. Tenemos que sentenciar el partido, punto", detalló.

El quarterback también reconoció que la ofensiva tuvo varias oportunidades durante el encuentro para cambiar el rumbo del partido, pero Dallas terminó encontrándose con sus propios errores en momentos determinantes.

Dallas tuvo varias opciones para ganar

Prescott incluso consideró que los Cowboys pudieron haber conseguido el touchdown después de la interferencia de pase marcada sobre el defensor Nate Wiggins, una jugada que acercó todavía más a Dallas.

“Pensé que íbamos a anotar. Todavía creo que debíamos marcar, nosotros mismos no detuvimos esta noche. No conseguir anotar nos llevó a meternos en problemas y en esta situación", indicó.

Tyler Loop, pateador de Ravens, festejando tras victoria ante Cowboys | AP

La derrota dejó a Dallas con marca de 1-2 después de tres semanas. La frustración crece entre los aficionados por un partido que los Cowboys tuvieron en sus manos y que finalmente terminó escapándose en los últimos segundos.