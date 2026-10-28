Llegamos a la mitad de temporada regular y los candidatos al Super Bowl quieren seguir sumando victorias

Inicia una nueva semana de la NFL y oficialmente llegamos a la mitad de temporada. La Semana 8 verá múltiples duelos divisionales, así como cruces que sin duda podríamos ver en la postemporada. A continuación te presentamos dónde y cuándo ver cada partido.

La actividad comenzará este jueves 29 de octubre con un duelo que fácilmente podría ser un duelo de postemporada con los Carolina Panthers midiéndose ante los Green Bay Packers. Ambos equipos quieren regresar a la senda de la victoria tras un par de dolorosas derrotas y de esta forma, volver a pelear por la cima de sus divisiones.

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Tras e, juego de jueves por la noche, la NFL regresará el domingo 1 de noviembre. Por primera vez en las últimas cuatro semanas, todos los juegos iniciarán a mediodía pues no habrá partido internacional. De esta manera, ocho duelos diferentes se jugarán en simultáneo al mediodía. Entre los duelos más destacados está el Minnesota Vikings vs. Detroit Lions, esto debido a que los Vikingos son el último equipo invicto y buscarán sumar una nueva victoria divisional para afianzarse en lo más alto del Norte de la Nacional.

Otro partido imperdible es el Baltimore Ravens vs. Buffalo Bills, un encuentro digno de postemporada donde Lamar Jackson y Josh Allen volverán a verse las caras. Este juego se podrá seguir por tv abierta en canal NU9VE.

Equipo de Minnesota Vikings | AP

Finalmente, los juegos que darán inicio a la jornada dominical se enfrentarán Tennessee Titans vs. Cincinnati Bengals, Las Vegas Raiders vs. New York Jets, Arizona Cardinals vs. Dallas Cowboys, además de los juegos divisionales entre Atlanta Falcons vs. Tampa Bay Buccaneers, Indianapolis Colts vs. Jacksonville Jaguars y Cleveland Browns vs. Pittsburgh Steelers, este último apunta a definir el liderato de la AFC Norte.

Ya para los juegos de la tarde tendremos duelo angelino donde los Chargers tratarán de romper la racha sin victoria ante los Rams. Al mismo tiempo, los Kansas City Chiefs y los Denver Broncos se medirán por el primer lugar de su división en un partidazo.

Los New England Patriots quieren seguir enrachados cuando cierren la jornada de la tarde enfrentándose a los Miami Dolphins. Mientras que, en un juego que podría cambiar de horario estelar, los Philadelphia Eagles se enfrentarán a los Washington Commanders en el domingo por la noche.

Travis Kelce, ala cerrada de los Chiefs, enfrentando a Denver | AP

Por último, la Semana 8 de la NFL concluirá el lunes 2 de noviembre con otro juego estelar que también apunta a ser de postemporada. Los Chicago Bears se enfrentarán a los campeones defensores, Seattle Seahawks. Este juego, así como el de domingo, se podrán ver por ESPN, así como por streaming en distintas plataformas.