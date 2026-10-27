Este son los Power Rankings de RÉCORD de la NFL 2026, donde medimos cada semana el potencial de los 32 equipos en su lucha por alcanzar los Playoffs o para evitar la 'condena' de recibir el primer pick del próximo Draft

Por segunda semana consecutiva hay cambio en la cima de nuestros Power Rankings. Los Minnesota Vikings, único invicto de esta campaña, toman la cima y lo hacen de forma legitima, sus seis triunfos sin derrota ya no son casualidad.

Podría interesarte NFL Dallas Cowboys apunta a jugar en CDMX en 2027, informa John Sutcliffe durante el Lunes por la Noche

Hay que recordar que los 'nórdicos' vendrán a México el próximo 22 de noviembre para enfrentar a 49ers, que a su vez perdieron su etiqueta inmaculada y descendieron en nuestro listado.

En el fondo también hay alternancia, pues Dolphins salió del sótano con su triunfo sobre Jets y ahora el ese vergonzoso lugar es para Chargers, que gracias a su descanso no perdió, pero ahora es el único escuadrón sin ganar en la campaña. El número entre paréntesis indica la posición de la semana pasada.

1 (3) Minnesota Vikings (6-0) Minnesota mantiene su invicto gracias a una defensiva que ha respondido en los momentos más importantes, como ocurrió en la victoria 16-10 sobre Indianapolis. Sin embargo, la falta de explosividad ofensiva sigue siendo una preocupación para Kevin O'Connell. Los Vikings han demostrado que saben ganar partidos cerrados, pero enfrentar a Detroit será una prueba importante para determinar si su dominio puede mantenerse ante rivales de mayor exigencia. (Emiliano Arias).

Equipo de Minnesota Vikings | AP

2 (4) Buffalo Bills (5-1) Semana de descanso que le vino de maravilla a los Bills para escalar peldaños en nuestro listado, aún sin jugar, toda vez de las derrotas de 49ers y Chiefs. Prueba complicada la próxima semana al recibir a Ravens ya con Lamar Jackson, ojalá sea una réplica del partidazo del primer SNF de la campaña pasada, que ganaron 40-41. (Mario Hernández).

3 (2) San Francisco 49ers (6-1) El golpe de realidad que necesitaban para recordar que no son indestructibles. Perder el invicto 29-20 ante Atlanta dolió en el orgullo; aunque Brock Purdy jugó sano todo el partido, salir a la cancha sin Mike Evans ni Deebo Samuel provocó un festival de 4 entregas de balón. Siguen en el Top 4, pero les urge una limpia contra las lesiones si quieren mantener el respeto. (Carlos Chávez).

4 (1) Kansas City Chiefs (5-1) Por primera vez en su carrera en la NFL, Patrick Mahomes no pisó la zona roja en un partido. Kenneth Walker tuvo 2.6 yardas por acarreo y al final no quiso ni despedirse de sus excompañeros y se fue por la puerta de atrás en su regreso a Seattle. Las cinco victorias de Kansas City han sido ante Denver (en Semana 1, es decir, Pretemporada), Indianápolis, LA Chargers, Las Vegas y Miami. Interpreten eso como ustedes quieran. (César Cuervo).

Patrick O'Connell celebra una tacleada contra Chiefs | AP

5 (9) Seattle Seahawks (4-3) Seattle dio un golpe de autoridad al derrotar 20-3 a Kansas City, confirmando que su defensiva tiene argumentos para competir contra las mejores ofensivas de la NFL. El problema continúa siendo la irregularidad de Sam Darnold, cuyas entregas de balón han limitado el potencial del equipo. Si los Seahawks consiguen reducir sus errores y aprovechar el talento de Jaxon Smith-Njigba, podrían convertirse en un rival peligroso dentro de la Conferencia Nacional. (Emiliano Arias).

6 (7) Chicago Bears (5-2) Vaya regreso espectacular de Caleb Williams tras su lesión en Semana 2. Tuvo movilidad en la bolsa y fuera de ella, conectó de gran forma con Luther Burden y en el final del partido se apoyó más de Rome Odunze. Colston Loveland poco a poco va apareciendo más en la ofensiva y con la lesión de Cole Kmet deberá tomar mayor protagonismo. La defensiva es un tema grande, preocupante el touchdown que permitieron a Rhamondre Stevenson antes de finalizar el primer medio. (César Cuervo).

7 (5) Denver Broncos (5-2) Denver logró su tercera victoria al hilo, periodo en el que su defensa se sigue consolidando como una de las mejores. En este periodo han aceptado en promedio 15.6 puntos. Esta semana le ganaron a Arizona, tampoco es para destapar la champagne, pero se celebra el buen paso. La siguiente semana el equipo puede subir al liderato divisional, ya que recibe a Kansas City, ahí veremos si Broncos es de verdad. (José Moreno).

Arizona Cardinals vs. Denver Broncos | AP

8 (10) Jacksonville Jaguars (4-2) Tras un par de juegos en Londres, los Jaguars tuvieron Bye Week en el momento perfecto. Además de descansar del largo viaje, sufrieron una inesperada derrota ante Texans, por lo que ahora toca sentar cabeza y concentrarse en los Colts, otro rival divisional. (Esteban Gutiérrez).

9 (15) Cincinnati Bengals (4-2) Una auténtica masacre en patio ajeno para callar bocas en toda la AFC. Destruir 35-13 a los Ravens a domicilio no fue un triunfo, fue un insulto con categoría. Joe Burrow desmanteló la secundaria de Baltimore como si fuera una práctica de jueves, mientras su defensa amarró por completo al rival. Si siguen evolucionando así de agresivos, los demás equipos van a empezar a reportarse enfermos antes de enfrentarlos. (Carlos Chávez).

10 (6) New England Patriots (4-3) Un baño de agua helada en los suburbios de Chicago para bajarles los humos. Perder de visita 30-24 ante los Bears expuso que la línea protectora de New England es de papel celofán. Drake Maye dio chispazos de mago con dos pases de anotación y corriendo con el alma, pero las capturas clave en la segunda mitad dinamitaron cualquier milagro. Récord positivo sí, pero este juego fue un doloroso estate quieto para el novato. (Carlos Chávez).

Burden, receptor de los Bears, enfrentando a los Patriots | AP

11 (14) Los Ángeles Rams (3-4) El equipo de Sean McVay venía de tres semanas muy malas y aprovecharon su cruce contra Raiders para volver a la senda del triunfo. Stafford no brilló como se esperaba, pero el juego terrestre fue extremadamente dominante y los Rams dieron un paso importante para retomar confianza. (Esteban Gutiérrez).

12 (16) Detroit Lions (4-2) Detroit recuperó confianza después de superar 20-17 a Green Bay, apoyado en la eficiencia de Jared Goff y una defensiva que mostró señales de mejoría. Aunque su ofensiva sigue siendo una de sus principales fortalezas, los Lions necesitan mayor consistencia para competir contra los mejores equipos de la conferencia. El enfrentamiento ante Minnesota será una oportunidad para demostrar que pueden pelear por el liderato de la NFC Norte. (Emiliano Arias).

13 (12) Pittsburgh Steelers (5-2) La versión actual de Pittsburgh no hace mucho ruido y sin ser un equipo espectacular mantiene el paso en la peleadísima Norte de la AFC. Steelers sacó una cerrada victoria ante Saints en Francia, eso le permite compartir la cima con Cleveland, rival al que enfrenta el siguiente fin de semana. O toman en solitario este sector o se podrían ver alcanzado por Bengals y Ravens. (José Moreno).

Aaron Rodgers con Steelers | AP

14 (17) Cleveland Browns (5-2) Con nuevo coach, sin Myles Garrett y una incógnita en la posición de quarterback, nadie daba un centavo por estos Browns, antes de comenzar la temporada y no acepto que alguien diga lo contrario. Ahora, Todd Monken, Jared Verse y Deshaun Watson, son parte de los responsables de que este equipo esté en la cima de la AFC Norte, contra todo pronóstico, pero lo relevante es que su liderato es legitimo al dar cuenta ya de Browns y Steelers, al que visitan en duelo crucial para confirmar su potencial. (Mario Hernández).

15 (8) Green Bay Packers (4-3) Una bofetada con guante blanco en la división más salvaje de la liga. Caer 20-17 ante Detroit en Ford Field es el recordatorio perfecto de que no basta con espantar a Dallas para dominar el Norte. Jordan Love pasó la tarde corriendo por su vida ante la presión defensiva y, aunque pelearon como guerreros, les faltó colmillo para cerrar el juego grande. Mucho talento, pero les tocó mascar polvo. (Carlos Chávez).

16 (11) Baltimore Ravens (4-3) Tras tomar una ventaja de 13 puntos en la primera mitad, el equipo colapso en la segunda al recibir de manera increíble 35 puntos sin contestación y lo peor es que fue en casa y ante los Bengals, un rival divisional, imperdonable para una otrora potencia de la AFC Norte. Les urge el regreso de Lamar Jackson, pues sin él parecen un equipo ordinario. (Mario Hernández).

Los Ravens ganaron en tiempo extra ante Atlanta | AP

17 (20) New York Giants (4-2-1) Un descarado asalto a domicilio que sabe a gloria pura. Ir a Houston y pegarle un 27-21 a los Texans demuestra que estos Giants tienen más vidas que un gato. J.J. McCarthy manejó los hilos con una madurez que asusta, no cometió un solo error y dejó que el ataque terrestre machacara el reloj en el último cuarto para asegurar el botín. Sigan dudando de ellos, que el comodín ya les queda de frente. (Carlos Chávez).

18 (13) Carolina Panthers (3-3) Los Panthers no son la maquinaria ofensiva que pensábamos tras las primeras semanas, pero estoy convencido que tampoco son el desastre del domingo. Una mala tarde la tiene cualquiera, aún así, están lejos de ser un equipo serio, y menos en la NFC. La división podría complicarse y estar más peleada de lo que pensábamos, porque los Falcons con Michael Penix son un equipo competitivo y con el regreso de Baker Mayfield los Buccaneers bien podrían recuperarse y competir. (César Cuervo).

19 (24) Atlanta Falcons (3-4) Triunfo sobresaliente y merecido sobre los invictos 49ers, que les da credibilidad en la Liga, aunque no demasiada. Los Falcons demostraron que saben ganar sin depender de Bijan Robinson, esta vez Michael Penix y Drake London brillaron a la ofensiva y el esquema defensivo de Jeff Ulbrich supo contener el ataque de San Francisco y forzar sus errores (dos fumbles y dos intercepciones), pero no deben distraerse demasiado en el festejo, pues si algo tiene este equipo es la inconsistencia. (Mario Hernández).

20 (18) Las Vegas Raiders (3-4) Parece que Raiders ha vuelto a su realidad, el equipo sufrió su cuarta derrota al hilo y el nombre de Fernando Mendoza ha comenzado a circular. De momento Kirk Cousins se mantiene como titular, pero otro descalabro podría abrirle la puerta al de ascendencia cubana en busca de que la campaña no les escape. (José Moreno).

Kirk Cousins, mariscal de campo de Las Vegas Raiders, en partido ante Los Angeles Rams | AP

21 (26) Dallas Cowboys (3-4) Los Vaqueros tuvieron un triunfo importante en el MNF, pero de poco valor para subirlos mucho en este ranking. La victoria era necesaria para seguir en la persecución de los Giants en la División, pero fue ante un equipo de Philadelphia totalmente disminuido. Con todo y eso, la ofensiva se vio muy bien ante una defensiva todavía decente, pero la defensa no intimida a nadie. Dallas competirá por ganar su División y meterse a Playoffs para después ser vapuleados en ronda de comodines. (César Cuervo).

22 (19) Houston Texans (2-5) Esta defensiva no es lo que nos prometieron, ni cercano a lo que presentó este equipo el año pasado. Las victorias que han sacado los Texans han sido gracias a CJ Stroud y su ofensiva, pero los días en los que eso no está ahí, simplemente no tuvieron cómo competir. Ahora JJ McCarthy, en su primera titularidad, les colgó 27 puntos y más de 250 yardas aéreas. Son un mejor equipo que su récord, pero con 2-5 está muy complicado que puedan regresar y meterse en los playoffs. (César Cuervo).

23 (29) Tampa Bay Buccaneers (2-5) Sin duda, la gran sorpresa de la Semana 7. Regresó Baker Mayfield, aunque su actuación fue muy discreta. Lo que realmente brilló fue la defensiva, que secó por completo a Bryce Young y hasta sumó puntos en el marcador. Ahora toca Falcons, otro rival divisional que viene de vencer a 49ers. (Esteban Gutiérrez).

24 (21) Philadelphia Eagles (2-5) El manual perfecto de cómo ver tu temporada irse por el caño en tiempo récord. La humillación en casa 38-21 ante Dallas confirma que en ese nido ya no vuelan ni los pájaros. Como se temía, la baja de Jalen Hurts para el resto del año es un muerto demasiado pesado de cargar; la ofensiva da lástima y la defensiva regaló tantas facilidades que Nick Sirianni ya debería ir actualizando su currículum. (Carlos Chávez).

Atrapadón de George Pickens en el partido de Dallas ante Eagles | AP

25 (23) Arizona Cardinals (2-5) Luego de sorprender la semana pasada al vencer a Rams, los Cardinals volvieron a su realidad al ser apaleados por Denver. Son el primer equipo que ya supera los 200 puntos en contra. Con récord de 0-3 no saben ganar en casa y eso es factor para sentenciar su mal desempeño. Viene Dallas, Seattle, Rams y Kansas City, cuatro potenciales derrotas. (José Moreno).

26 (22) New Orleans Saints (2-5) New Orleans continúa sin encontrar respuestas ofensivas, especialmente en el ataque terrestre, una debilidad que volvió a quedar expuesta en la derrota 16-10 frente a Pittsburgh. La falta de equilibrio ha colocado demasiada presión sobre Tyler Shough, mientras que la defensiva no puede compensar constantemente la escasa producción de puntos. La semana de descanso será fundamental para que Kellen Moore encuentre soluciones antes de que la temporada quede fuera de su alcance. (Emiliano Arias).

Pittsburgh Steelers vs New Orland Saints | AP

27 (25) Indianapolis Colts (2-5) Indianapolis sufrió su tercera derrota al hilo, pese a ello los Colts están solo a dos juegos de diferencia de Jaguars, líder del Sur AFC. Los rumores indican que la organización explora poder cambiar a Jonathan Taylor, sería un error, es su mejor hombre en general. Si el equipo piensa que esta temporada ya está perdida podría hacer el trade y obtener picks para los próximos Drafts en busca de una reconstrucción. (José Moreno).

28 (27) Washington Commanders (1-4-1) Otro equipo que tuvo semana de descanso. Washington ha dejado mucho que desear, aunque ahora tendrá una buena oportunidad para redimirse: los Eagles, que son un auténtico hospital, y no se parecer nada a lo que estábamos acostumbrados. (Esteban Gutiérrez).

29 (28) New York Jets (2-5) Los Jets siguen mostrando destellos de competitividad, pero sus errores en momentos decisivos continúan costándoles victorias, como ocurrió en la derrota 28-25 ante Miami. Geno Smith ha conseguido generar oportunidades ofensivas, aunque la inconsistencia defensiva y la falta de ejecución siguen siendo obstáculos importantes. Aaron Glenn necesita encontrar una identidad más sólida para evitar que otra temporada termine marcada por las oportunidades desperdiciadas. (Emiliano Arias).

Nate Lynn trata de robarle el ovoide a Malik Willis | AP