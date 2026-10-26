La Serie Mundial, el Monday Night Football, las Finales de la WNBA y una nueva edición de Raw encabezan una jornada repleta de actividad deportiva; además, habrá nueve partidos de la NBA

Este lunes 26 de octubre será una jornada especial para los aficionados al deporte, con actividad de seis grandes competiciones en un mismo día. La MLB, la NFL, la NHL, la NBA y la WNBA tendrán encuentros, mientras que WWE presentará una nueva edición de Monday Night Raw, con figuras como Penta y Stephanie Vaquer.

Desde la disputa del tercer juego de la Serie Mundial entre los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers, hasta el enfrentamiento entre Dallas Cowboys y Philadelphia Eagles en el Monday Night Football, la agenda ofrecerá opciones durante toda la tarde y noche. A esto se suman los partidos de la NBA, el hockey sobre hielo y el quinto juego de las Finales de la WNBA.

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MLB y NFL: jornada de alto voltaje

La actividad comenzará con el Juego 3 de la Serie Mundial 2026, en el que los Milwaukee Brewers visitarán a los Tampa Bay Rays a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Milwaukee llega con ventaja de 2-0 en la serie, por lo que buscará acercarse al campeonato, mientras Tampa Bay intentará reaccionar ante su afición. El encuentro podrá verse en México por Canal 9 y ViX.

Milwaukee Brewers festeja la victoria en el Juego 2 de la Serie Mundial | AP

Más tarde, a las 18:15 horas, los Dallas Cowboys se enfrentarán a los Philadelphia Eagles en una nueva edición del Monday Night Football. El duelo entre dos rivales de la División Este de la Conferencia Nacional será uno de los atractivos principales para los seguidores de la NFL.

WWE tendrá a Penta y Stephanie Vaquer en Monday Night Raw

La lucha libre también tendrá su espacio con una nueva edición de Monday Night Raw, el programa insignia de WWE. La transmisión comenzará a las 18:00 horas por Netflix, con Penta y Stephanie Vaquer entre los nombres destacados para los aficionados mexicanos.

La cartelera de la empresa se sumará a una jornada en la que los seguidores podrán alternar entre el deporte profesional estadounidense y la lucha libre.

Penta encara a Roman Reigns y Sami Zayn en Raw | WWE

NHL: Rangers, Kings, Flames y Maple Leafs entran en acción

La Liga Nacional de Hockey sobre Hielo (NHL) también tendrá encuentros durante la tarde. Los New York Rangers se medirán con Los Angeles Kings a las 17:00 horas, mientras que los Calgary Flames se enfrentarán a los Toronto Maple Leafs a las 18:30 horas.

Ambos partidos ofrecerán una alternativa para los seguidores del hockey, que podrán seguir la actividad mientras se desarrollan los encuentros de las otras competiciones.

NHL | AP

NBA: nueve partidos para cerrar el día

La NBA tendrá una cartelera de nueve encuentros, con duelos repartidos desde las 17:00 horas hasta las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Estos son los partidos programados para este lunes:

17:00 horas: Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves.

17:00 horas: Charlotte Hornets vs. Washington Wizards.

17:30 horas: Boston Celtics vs. Chicago Bulls.

17:30 horas: Miami Heat vs. Dallas Mavericks.

18:00 horas: Oklahoma City Thunder vs. Phoenix Suns.

18:00 horas: Milwaukee Bucks vs. Indiana Pacers.

18:30 horas: Houston Rockets vs. Atlanta Hawks.

19:00 horas: Utah Jazz vs. Memphis Grizzlies.

20:00 horas: Denver Nuggets vs. Golden State Warriors.

17:00 horas: Cleveland Cavaliers vs. Minnesota Timberwolves.

La jornada de basquetbol tendrá enfrentamientos atractivos desde las primeras horas de la tarde y concluirá con el choque entre Denver y Golden State.

Stephen Curry celebra ante Nuggets | AP

Finales de la WNBA: Valkyries y Dream disputan el Juego 5

La WNBA también vivirá un momento clave con el quinto partido de las Finales entre Golden State Valkyries y Atlanta Dream. La serie está empatada 2-2, por lo que el duelo de este lunes será determinante para que uno de los equipos tome la ventaja en la lucha por el campeonato.

El encuentro se disputará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha de las Valkyries.