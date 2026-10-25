Tampa Bay Rays, contra la historia; solo 10 equipos han remontado un 0-2 en la Serie Mundial

Yandy Díaz intenta conectar la pelota durante un duelo ante Milwaukee | AP

Milwaukee Brewers tomó ventaja de 2-0 sobre Tampa Bay Rays y los dejó ante un desafío que pocos equipos han superado

La Serie Mundial se complicó para Tampa Bay Rays tras sufrir dos derrotas consecutivas frente a Milwaukee Brewers, que tomó el control del enfrentamiento y puso a su rival contra las cuerdas. Ahora Rays necesita reaccionar para evitar que la historia juegue en su contra.

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Apenas 10 equipos han conseguido remontar una desventaja de 0-2 para terminar levantando el título. La estadística no elimina las posibilidades de Tampa Bay, pero sí deja claro que necesita cambiar la tendencia cuanto antes.

¿Qué probabilidades tienen los Rays de remontar la Serie Mundial?

La novena de Tampa Bay necesita ganar cuatro de los próximos cinco encuentros para conquistar el campeonato, mientras que Milwaukee está a dos victorias de levantar el trofeo. El tercer partido será fundamental para los Rays, que deberán aprovechar el regreso a casa para recortar distancias.

Ben Williamson de Tampa Bay Rays | AP

De acuerdo con los registros históricos, alrededor del 20 por ciento de los equipos que han quedado abajo 0-2 en una Serie Mundial consiguieron remontar. En contraste, cerca del 80 por ciento de las novenas que tomaron esa ventaja terminaron coronándose.

Los 10 equipos que remontaron un 0-2 en la Serie Mundial

Jonathan Aranda en celebración con los Tampa Bay Rays | AP

La última franquicia que logró esta hazaña fue New York Yankees en 1996, cuando perdió los dos primeros juegos frente a Atlanta Braves y después ganó cuatro consecutivos para quedarse con el campeonato. Desde entonces, ningún equipo ha repetido la remontada en el Clásico de Otoño, por lo que Tampa Bay intentará romper una sequía de tres décadas.

Brooklyn Dodgers | 1955

New York Yankees | 1956

New York Yankees | 1958

Los Ángeles Dodgers | 1965

Pittsburgh Pirates | 1971

New York Yankees | 1978

Los Ángeles Dodgers | 1981

Kansas City Royals | 1985

New York Mets | 1986

New York Yankees | 1996

Kevin Kelly, lanzador de Tampa bay Rays | AP