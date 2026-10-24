Logan Henderson y Drew Rasmussen serán los encargados de protagonizar el segundo capítulo del Clásico de Otoño

Los fanáticos del juego de pelota finalmente tienen lo que más aman, la Serie Mundial. El Clásico de Otoño llega con su segunda parte desde el American Family Field, donde los Milwaukee Brewers buscarán su segunda victoria ante los Tampa Bay Rays, teniendo como protagonistas a Logan Henderson y Drew Rasmussen.

Logan Henderson, el encargado de abrir por Milwaukee

Los Brewers apostarán por Logan Henderson, lanzador de 24 años nacido en Texas, quien tendrá la responsabilidad de defender la localía y ayudar a Milwaukee a conseguir su segunda victoria consecutiva en el Clásico de Otoño.

El joven serpentinero tendrá la oportunidad de responder a la confianza de su equipo en un escenario de máxima exigencia. Con la Serie Mundial en marcha, su actuación será importante para las aspiraciones de los cerveceros, que intentarán aprovechar el apoyo de su afición para tomar mayor ventaja.

Logan Henderson, lanzador de Milwaukee | AP

Drew Rasmussen, la apuesta de Tampa Bay

Por su parte, los Tampa Bay Rays confiarán en Drew Rasmussen para intentar igualar la serie. El lanzador originario de Washington fue considerado inicialmente para abrir el Juego 1; sin embargo, la decisión final del cuerpo técnico encabezado por Kevin Cash fue darle esa responsabilidad a Nick Martínez.

Drew Rasmussen, lanzador de los Rays | AP

Ahora, Rasmussen tendrá la oportunidad de subir al montículo en el segundo encuentro y buscar que Tampa Bay regrese a casa con la serie equilibrada. Para los Rays, conseguir el triunfo será fundamental para evitar que Milwaukee tome una ventaja de dos juegos en el arranque de la disputa por el título de las Grandes Ligas.

Con dos abridores diferentes y la presión propia de una Serie Mundial, el segundo enfrentamiento entre Brewers y Rays promete otro capítulo importante en la lucha por el campeonato de la temporada 2026.