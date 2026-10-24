Con tres carreras contra una, la novena cervecera se adelantó en el camino por el Trofeo del Comisionado

Tuvieron que pasar más de 40 años para que la ciudad de Milwaukee presenciara una victoria de su equipo en una Serie Mundial. Tras una larga espera, los Brewers lograron una nueva victoria en postemporada, ahora ante los Tampa Bay Rays en el Juego 1 del Clásico de Otoño.

Dominio cervecero en la primera entrada

El American Family Field no esperó mucho para levantarse de sus asientos y empuñar sus pañuelos amarillos, pues apenas en el primer turno al bate de Jackson Chourio se concretó el primer hit, mismo que posteriormente se convirtió en carrera gracias a un triple de Christian Yelich.

La entrada se hizo aún más emocionante cuando fue el turno de William Contreras, quien en su primer intento conectó un nuevo imparable e impulsó la segunda carrera de la noche, apenas en la primera parte baja del juego. Milwaukee todavía conectó un par de hits más, pero no logró aumentar su ventaja.

William Contreras de Milwaukee Brewers | AP

En la defensa, el prospecto al premio Cy Young de la temporada, Jacob Misiorowski, si bien no se vio tan imponente como lo hizo en la temporada regular, sí logró mantener el cero durante su aparición en las primeras seis entradas, siendo superado únicamente por el mexicano Jonathan Aranda y Junior Caminero en la parte alta de la cuarta entrada.

Por su parte, Nick Martínez fue relevado en la séptima entrada, tras permitir las dos carreras del principio. Sin embargo, su relevista, Steven Matz, no pudo mantener a raya la ofensiva de Milwaukee y tuvo que ser sustituido apenas una entrada más adelante por un confiable relevista de los Rays, Kevin Kelly.

Kevin Kelly, lanzador de Tampa bay Rays | AP

Tensión y emoción en la última entrada

Luego de que los relevistas de Milwaukee supieron detener a Tampa, todo cambió una vez más en la séptima entrada. En la parte baja, Jackson Chourio conectó un sencillo que Cooper Pratt convirtió en la tercera carrera de la noche y que puso contra las cuerdas a la novena de los Rays.

Ben Williamson de Tampa Bay Rays | AP

El momento cumbre llegó en el capítulo final, pues en la parte alta de la novena entrada, Tampa reaccionó y llenó las bases ante los Cerveceros gracias al mexicano Aranda y al propio Caminero, aunado a un error del segunda base de Milwaukee, quien despegó el pie de la almohadilla al completar un out y dejó con vida a sus rivales, quienes acercaron el marcador a 2-3 hasta la última instancia.

Finalmente, el cerrador de Milwaukee, Trevor Megill, no titubeó y, en el turno al bate de Jonny DeLuca, consiguió el tercer y último out, lo que provocó los fuegos artificiales en Milwaukee y la emoción de ganar un juego de Serie Mundial por primera vez en ese recinto y el primero en la ciudad desde 1982.