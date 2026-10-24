Los Cerveceros buscan ampliar su ventaja sobre los Rays y acercarse a su primer título de Grandes Ligas

Los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays se enfrentan en el American Family Field para disputar el segundo juego de la Serie Mundial 2026. El mejor equipo de la Liga Americana y el mejor de la Liga Nacional se medirán este sábado 24 de octubre a las 18:00 (hora centro de México). El encuentro estará disponible a través de ESPN, FOX, TUDN y MLB Season Pass.

Milwaukee busca aumentar su ventaja

Terminó la espera y Brewers y Rays protagonizaron un primer juego del Clásico de Otoño lleno de emociones. Tal y como se esperaba, ambas novenas ofrecieron un duelo de lanzadores sumamente atractivo, que terminó con una victoria de 3-2 para Milwaukee, equipo que tomó la delantera en la serie.

En caso de derrotar nuevamente a Tampa Bay, los Cerveceros conseguirían una importante ventaja de 2-0 antes de viajar al Tropicana Field, en San Petersburgo, Florida. De ser necesario, Milwaukee podría regresar a casa para disputar un hipotético sexto juego el próximo viernes 30 de octubre, aunque primero deberá aprovechar su condición de local para colocarse a mitad de camino de su objetivo.

William Contreras de Milwaukee Brewers | AP

Tampa Bay y su ofensiva se guardaron lo mejor

Pese a la derrota en Milwaukee, uno de los aspectos que más destacó fue la ofensiva de los Rays. El mexicano Jonathan Aranda se convirtió en un bateador difícil de detener, pues en todas sus apariciones al plato logró colocarse en base y además impulsó las dos carreras de su equipo. Su actuación representó una de las principales amenazas para el pitcheo de los Cerveceros.

Por su parte, Junior Caminero continúa en una racha positiva y, durante las últimas entradas del primer encuentro, demostró por qué es uno de los bateadores más peligrosos de esta Serie Mundial. Tampa Bay necesitará que sus principales figuras mantengan ese nivel para equilibrar la serie y evitar que Milwaukee tome una ventaja difícil de remontar.

Kevin Kelly, lanzador de Tampa bay Rays | AP

Con estos antecedentes, el Juego 2 promete otro enfrentamiento de alta intensidad, en el que la efectividad de los lanzadores volverá a definir el rumbo, teniendo a Logan Henderson como abridor de Milwaukee.

FECHA: Sábado 24 de octubre

HORA: 18:00 (hora centro de Mexico)

LUGAR: American Family Field, Milwaukee

TRANSMISIÓN: TUDN, FOX, ESPN, MLB Season Pass