Milwaukee Brewers firma una remontada espectacular en la Serie Mundial y vence 5-4 a Tampa Bay Rays

Milwaukee Brewers festeja la victoria en el Juego 2 de la Serie Mundial | AP

Con un cuadrangular en la sexta entrada para igualar y tomar ventaja en la séptima, los Cerveceros volvieron a celebrar y viajarán a Tampa Bay con ventaja de 2-0

El American Family Field pasó del desconcierto a la euforia en una noche que parecía comenzar cuesta arriba para Milwaukee, luego de que Tampa Bay golpeó primero con cuatro carreras en el inning inicial, pero los Brewers no bajaron los brazos y construyeron una remontada que terminó por darle la vuelta al segundo encuentro por 5-4 en el Juego 2 de la Serie Mundial 2026.

La reacción comenzó de inmediato, en la parte baja del primer episodio, William Contreras conectó un sencillo que permitió anotar a Jackson Chourio, y Garrett Mitchell produjo la segunda carrera con otro imparable. Así, Milwaukee recortó la diferencia a 4-2 antes de que los relevistas comenzaran a controlar el encuentro.

Sal Frelick enciende la remontada y Milwaukee toma la ventaja

Los Brewers encontraron una nueva oportunidad en la cuarta entrada, cuando Cooper Pratt anotó gracias a un error defensivo del primera base Jonathan Aranda, acercando a Milwaukee a una sola carrera. La presión aumentó en el sexto inning, cuando Sal Frelick disparó un cuadrangular solitario por el jardín central para igualar el marcador 4-4.

Momento en el que Sal Frelick conecta cuadrangular para Brewers | AP

Milwaukee completó la remontada en la séptima entrada. Cooper Pratt conectó un sencillo al jardín derecho que permitió a Brice Turang cruzar el plato con la carrera del 5-4.

El bullpen de Milwaukee se encargó de sostener la ventaja durante el tramo final y evitar que Tampa Bay volviera a meterse en el encuentro. La victoria fue para Aaron Ashby, mientras que Kevin Kelly cargó con la derrota y Trevor Megill se encargó del salvamento.

Milwaukee viaja a Tampa Bay con ventaja de 2-0

Cooper Pratt celebra uno de los hits que pegó en el segundo juego de la Serie Mundial | AP

Con el 5-4 definitivo, los Brewers tomaron ventaja de dos juegos a cero en la Serie Mundial y viajarán a Florida con la oportunidad de ampliar su dominio ante los Rays.