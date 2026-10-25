El evento de WWE está programado para el 7 de noviembre en Riad, mientras autoridades estadounidenses advierten sobre planes avanzados para atacar a ciudadanos de su país en Medio Oriente y otras regiones

La seguridad en Medio Oriente genera preocupación a dos semanas de Crown Jewel 2026, uno de los eventos internacionales de WWE. De acuerdo con información publicada por The New York Times, Irán se encuentra en una etapa avanzada de planificación de ataques contra ciudadanos estadounidenses, una situación que vuelve a poner bajo la lupa la realización del espectáculo en Riad, Arabia Saudita.

Pese a estas advertencias, el Premium Live Event (PLE) continúa programado para celebrarse el sábado 7 de noviembre en la capital saudí, sin que se haya anunciado oficialmente un cambio de sede o una cancelación.

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¿Qué se sabe sobre las amenazas de Irán antes de Crown Jewel?

Según el reporte de The New York Times, funcionarios estadounidenses recibieron información de inteligencia sobre el incremento de los esfuerzos iraníes para atacar a personal de Estados Unidos, tanto en Medio Oriente como en otros países. Las advertencias también han derivado en medidas de seguridad para las representaciones diplomáticas estadounidenses en la región.

El panorama representa un motivo de preocupación para los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en la zona, especialmente ante la posibilidad de que las tensiones escalen. Sin embargo, la información disponible no confirma que Crown Jewel sea un objetivo específico de los posibles ataques.

Crown Jewel 2026 se celebrará el 7 de noviembre | wwe.com

WWE mantiene sus planes para Crown Jewel 2026

La empresa tiene previsto realizar el espectáculo en Riad como parte de su colaboración con Arabia Saudita. De acuerdo con el anuncio oficial de WWE, el evento tendrá lugar en el Riyadh Season Stadium, en el distrito financiero King Abdullah Financial District.

Por ahora, la función sigue en pie y no se ha comunicado una modificación oficial de los planes. La evolución de la situación de seguridad en Medio Oriente será un factor importante en los próximos días, conforme se acerque la fecha del evento.

Crown Jewel está programado para el 7 de noviembre y contempla enfrentamientos entre campeones de las divisiones masculina y femenina de WWE, al igual que la presencia del Señor Dinero en el Banco, Penta.