A menos de un mes de WWE Crown Jewel 2026, un ataque contra un aeropuerto en Arabia Saudita pone el foco en la seguridad de la región, que también será sede de WrestleMania 43 en 2027

La situación en Arabia Saudita vuelve a llamar la atención en el mundo de la lucha libre, luego de los últimos reportes de bombardeos contra un aeropuerto del país. El hecho genera interrogantes sobre el contexto de seguridad en la región, donde WWE tiene programados importantes eventos en los próximos meses.

La empresa estadounidense tiene previsto celebrar Crown Jewel 2026 el sábado 7 de noviembre en Riad, mientras que Arabia Saudita también será sede de WrestleMania 43, una edición histórica porque está planeada para realizarse por primera vez fuera de Estados Unidos.

Ataques contra el aeropuerto de Riad dejan víctimas y daños

El Aeropuerto Internacional Rey Jalid, ubicado en Riad, fue blanco de ataques con misiles. De acuerdo con reportes publicados este domingo 11 de octubre, el primer impacto dejó al menos 13 personas fallecidas y más de 300 heridas; posteriormente, otro proyectil alcanzó la Terminal 4 y provocó nuevos lesionados. Las autoridades saudíes informaron que realizaban evaluaciones de seguridad en las instalaciones.

La escalada de violencia ha generado preocupación por las actividades internacionales previstas en la capital saudí, además de afectar las operaciones aeroportuarias. La situación también mantiene la atención sobre los eventos deportivos programados en el país durante las próximas semanas.

Crown Jewel 2026 se celebrará el 7 de noviembre | wwe.com

¿Qué pasará con WWE Crown Jewel 2026 y WrestleMania 43?

WWE tiene programado celebrar Crown Jewel 2026 el sábado 7 de noviembre en el Riyadh Season Stadium, ubicado en el distrito financiero King Abdullah de Riad. El evento contempla enfrentamientos entre campeones de las divisiones masculina y femenina. Evento que tiene a Penta como uno de sus protagonistas.

Además, Arabia Saudita recibirá WrestleMania 43 en 2027, una edición histórica para la compañía, pues será la primera vez que el espectáculo se realice fuera de América del Norte.

La mayor batalla del linaje sería el evento estelar de WrestleMania 43 | wwe.com