De dormir en la calle a ganar Money in the Bank de WWE: Esta es la historia de Penta Zero Miedo

De dormir en la calle a ganar Money in the Bank de WWE: Esta es la historia de Penta | WWE

El mexicano pasó por dificultades económicas, trabajó para salir adelante y compartió con su hermano Rey Fénix el sueño de triunfar en la lucha libre, hasta conquistar uno de los grandes escenarios de WWE

Penta pasó de enfrentar dificultades a lo largo de toda su vida hasta ganar el maletín de Money in the Bank 2026. Sin embargo, antes de convertirse en una de las figuras mexicanas de WWE, el oriundo de Ecatepec tuvo que trabajar para sobrevivir y superar obstáculos que pusieron a prueba su sueño de triunfar en la lucha libre.

Junto a su hermano Rey Fénix, vivió momentos complicados durante sus primeros años. En ocasiones, la falta de dinero les impedía regresar a casa después de entrenar en la Ciudad de México, por lo que tuvieron que dormir afuera de estaciones del Metro.

Penta y Rey Fénix: luchar por un sueño

Antes de alcanzar el reconocimiento internacional, Penta desempeñó distintos trabajos, entre ellos cargador en la Central de Abasto y chofer de transporte público. También llegó a vender máscaras junto a su hermano en las inmediaciones de la Arena México.

Las dificultades presentadas a lo largo de su vida y todos los sacrificios que fueron llegando a lo largo del camino no fueron impedimento para no dejar de perseguir sus sueños y metas que llegaron en el cuadrilátero.

Mientras buscaban oportunidades en la lucha libre, ambos tuvieron que combinar el trabajo con los entrenamientos, sin la certeza de que algún día lograrían vivir de su pasión. Con perseverancia, construyeron sus carreras hasta convertirse en referentes mexicanos dentro del cuadrilátero.

Penta es el ganador del Money in the Bank 2026 masculino | WWE

De Ecatepec a conquistar Money in the Bank

El camino de Penta finalmente lo llevó a WWE después de conquistar todas las empresas de lucha libre en las que estuvo, donde encontró una nueva oportunidad para demostrar su talento ante el mundo. El 10 de octubre de 2026 será recordado cuando un mexicano escribió otro capítulo importante en la historia de WWE al ganar el maletín de Money in the Bank.

La conquista le abrió la posibilidad de buscar un campeonato mundial, ya sea el de Roman Reigns o Sami Zayn, y representó un nuevo logro en una carrera marcada por los sacrificios. Años después de aquellas noches difíciles, el Zero Miedo está más cerca de cumplir otro de sus grandes objetivos.

De dormir afuera del Metro por falta de dinero a conquistar uno de los escenarios más importantes de WWE, la historia de Penta demuestra que detrás de su éxito existen años de trabajo, sacrificios y un sueño que nunca dejó de perseguir.