Después de 15 años de espera, un mexicano vuelve a ganar el maletín que le asegura una oportunidad cuando él quiera

Penta lo ha conseguido. El oriundo de Ecatepec ha conseguido ganar el Money in the Bank 2026 en un show que le da oportunidad de ver a una nueva superestrella llegar a la cima de la escalera y alcanzar sus sueños de ser campeón en WWE. Nueva Orleans, después de tanta espera, llegó a su fin y con ello toda la ilusión de ver a un mexicano ganar el maletín 15 años después.

Desde Alberto del Río en 2011, un mexicano no ganaba el maletín; ahora Penta sigue escribiendo su nombre en letras de oro en la WWE al ganar la edición de este año con un increíble final. El oriundo de Ecatepec demostró que las escaleras son su reino, siendo el primer enmascarado en ganar uno de los mayores logros que hay en WWE.

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Penta hace historia en Money in the Bank 2026

La victoria representa uno de los momentos más importantes en la carrera para el luchador mexicano, quien ha construido su camino en WWE con su estilo característico, su identidad enmascarada y el lema de ‘Zero Miedo’. Ahora, el Señor Dinero en el Banco, el mexicano tiene en sus manos una oportunidad que puede cambiar su carrera dentro de la compañía para poder canjearlo por otra oportunidad titular en el futuro.

El maletín de Money in the Bank garantiza una oportunidad por un campeonato mundial en el momento que el ganador decida cobrarlo, lo que convierte a Penta en una amenaza para cualquiera que tenga un título en su poder.

Desde su debut en 2025, Penta no ha dejado de ser uno de los mayores puntos de atracción para la WWE, donde ya logró conseguir el Campeonato Intercontinental y logró enfrentar a Roman Reigns en Raw en México 15 años después.

Careo entre Penta y Roman Reigns en el inicio de su lucha en CDMX | wwe.com

De Alberto del Río a Penta: México vuelve a conquistar el maletín

Tuvieron que pasar 15 años para que un mexicano volviera a ganar esta tradicional lucha de escaleras. Alberto del Río fue el último en conseguirlo en 2011 y que logró canjear exitosamente ante CM Punk, antes de que Penta retomara el protagonismo mexicano en uno de los escenarios más importantes de la lucha libre internacional.

Con esta victoria, el Zero Miedo deja en lo más alto el pancracio nacional, que se encuentra en un gran auge. La gran incógnita ahora será cuándo decidirá utilizar el maletín y qué campeón tendrá que prepararse (Roman o Sami) para enfrentar el desafío del luchador de Ecatepec.