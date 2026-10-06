El 'Cero Miedo' es uno de los seis participantes que tiene la lucha de escaleras del próximo sábado 10 de octubre

Durante gran parte del 2025, la afición mexicana se mantenía enojada por la serie de derrotas que sufría Penta; sin embargo, de un tiempo a la fecha, el nacido en Ecatepec ha sido uno de los protagonistas del show de la marca roja; su victoria más reciente, al vencer a The Vision junto a Je'von Evans, pero con grave error presente en el combate.

Logan Paul trató de evitar que el mexicano y el 'Joven OG' se llevaran la victoria entregando un puño de acero, pero lo hizo del lado equivocado y lus suyos perdieron. Luego de que se concretara el resultado, una nueva confrontación entre La Visión y Oba Femi tuvo lugar, también de cara a la lucha que tendrá ante Bronson Reed en Money in the Bank.

Lucha entre participantes de MITB

La aparición de Penta en Raw para el primer show rojo de octubre fue haciendo equipo con Je'von Evans y enfrentando a Bron Breakker y Austin Theory de The Vision. El mexicano y el 'Bouncy' se llevaron la victoria debido a un grave error por parte de Logan Paul, quien trató de entregarle una nudillera a su compañero Theory; sin embargo, la deslizó sobre la lona con mucha fuerza, permitiendo que Je'von pudiera quedársela.

Acto seguido, el 'Joven OG' decidió usar el arma en contra de La Visión y, con ello, llegar a la cuenta de tres luego de que Penta se deshiciera de Bron Breakker con un lance sobre la tercera cuerda con rumbo a la rampa de entrada, desapareciendo de la secuencia final del combate.

Bronson Reed ataca a Penta en Monday Night Raw | wwe.com

Ya con el combate finalizado, The Vision trató de atacar a los vencedores, pues 'Big' Bronson Reed realizó varios tsunamis sobre la humanidad de Penta, pero fue Oba Femi quien salió en defensa de los dos afectados para equilibrar las cargas y encarar al 'Godzilla Autraliano', quien será su rival este sábado en Money in the Bank.

¿Quién se llevará el maletín de MITB?

Este sábado 10 de octubre se llevará a cabo la edición del 2026 de Money in the Bank, la cual tendrá lugar en New Orleans. En el lado de los hombres, la lucha por el maletín que entregue una oportunidad titular en el momento que el ganador lo desee, cuenta con la presencia de Penta, quien ya se perfila como uno de los favoritos por parte del público e incluso de algunas casas de apuestas.

El 'Cero Miedo' estará enfrentando a rivales de la talla de su mismo compañero de equipo Je'von Evans o uno de sus rivales Bron Breakker, pero complementados por Kevin Owens, Trick Williams y el dos veces ganador del maletín: CM Punk. El vencedor tendrá un año para poder canjear ante Sami Zayn, campeón de WWE o Roman Reigns/LA Knight, dependiendo de quien gane esa misma noche la lucha por el campeonato mundial pesado.

Penta y Je'von Evans son parte de los clasificados a Money in the Bank 1 wwe.com