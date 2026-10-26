Dallas ante Philadelphia cierran la Semana 7 de la NFL | Récord

Dallas y Philadelphia protagonizan un duelo divisional con ambos equipos urgidos de reaccionar y evitar seguir cayendo

El Monday Night Football de la Semana 7 de la NFL enfrentará a los Dallas Cowboys y los Philadelphia Eagles, rivales de la División Este de la Conferencia Nacional que atraviesan un complicado momento en la temporada 2026. El partido comenzará a las 18:15 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse mediante ESPN y Disney+.

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El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, donde los Eagles buscarán aprovechar su condición de locales para frenar su caída. Para los Cowboys, el reto será romper una racha de cuatro derrotas consecutivas como visitantes ante su rival divisional. Su último triunfo en ese estadio ocurrió en 2022.

Las lesiones agravan la crisis de los Eagles

Philadelphia afrontará el compromiso sin el quarterback Jalen Hurts, quien estará fuera por el resto de la temporada debido a un problema de coágulos sanguíneos, y tampoco contará con los receptores DeVonta Smith, por una lesión en el tendón de la corva, y Dontayvion Wicks, por molestias en el tobillo.

Las bajas confirmadas también incluyen al linebacker Nolan Smith, quien se encuentra en el protocolo de conmoción cerebral, y al defensivo Michael Carter II, afectado por una lesión abdominal.

Jalen Hurts, mariscal de campo de los Philadelphia Eagles | AP

Además, Philadelphia mantiene en duda a jugadores importantes como el corredor Saquon Barkley, el guardia Landon Dickerson y los linebackers Jonathan Greenard y Jalyx Hunt.

Con este panorama, los Eagles intentarán frenar una racha de cuatro derrotas que ha complicado su inicio de campaña, mientras Dallas buscará aprovechar las dificultades de su rival para recuperar terreno en la división.