Dallas Cowboys ante una cita histórica, llegarán a 90 partidos jugados en Monday Night Footbal

Cowboys celebra su ventaja ante los Commanders | AP

La franquicia texana será apenas la segunda en disputar 90 partidos de Monday Night Football, una tradición que acompaña al equipo desde 1970

Dallas Cowboys es sinónimo de tradición en la NFL y uno de los equipos recurrentes en los grandes escenarios de la liga, y es que este lunes, cuando se mida a Philadelphia Eagles en el horario estelar, alcanzará los 90 partidos disputados en Monday Night Football.

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Esta cifra confirma su presencia constante en uno de los escaparates más emblemáticos del futbol americano.

La franquicia texana será apenas la segunda en llegar a esa cifra, únicamente por detrás de Miami Dolphins, que encabeza el registro con 91 apariciones.

Desde su primera participación en lunes por la noche, en 1970, Dallas se ha convertido en un invitado habitual de estos encuentros que cierran la jornada con reflectores nacionales.

El historial de Dallas en lunes por la noche

A lo largo de sus 89 presentaciones, los Cowboys acumulan una marca de 51 victorias y 38 derrotas. Su balance se divide en 22 triunfos y 20 descalabros como locales, además de 29 victorias y 18 derrotas fuera de casa.

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Frente a rivales de su misma división, Dallas también presume números positivos, con un récord de 29-18. Ante Philadelphia Eagles, su próximo rival, ha disputado 12 encuentros de lunes por la noche, con saldo favorable de ocho victorias y cuatro derrotas, además de tres triunfos consecutivos.

Cowboys necesita una victoria para frenar su mala racha

Más allá de la marca histórica, el compromiso representa una oportunidad importante para Dallas, que llega con dos derrotas consecutivas y necesita recuperarse para mantenerse en la pelea durante la temporada.

Dak Prescott en el juego de Semana 2 de los Dallas Cowboys | AP