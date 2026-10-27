Los Dallas Cowboys podrían regresar a México en 2027 para disputar un partido de temporada regular, de acuerdo con la información que compartió John Sutcliffe, reportero de ESPN, durante la transmisión del duelo de lunes por la noche entre los texanos y Philadelphia Eagles.
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El periodista explicó que tuvo la oportunidad de conversar con Jerry Jones, propietario de la franquicia, quien le confirmó que existe un interés importante por volver a jugar en México.
Dallas vuelve a sonar para volver a Ciudad de México
No sería la primera vez que los Cowboys dejan ver su intención de jugar nuevamente en territorio mexicano. Desde 2025 comenzaron a circular versiones sobre una posible visita a la capital. El propio Jerry Jones expresó en las redes sociales de la franquicia su deseo de regresar, aunque las conversaciones no se tradujeron en un partido confirmado.
Este año, Dallas disputó su compromiso internacional ante los Baltimore Ravens en Río de Janeiro, Brasil, el 27 de septiembre. La franquicia texana formó parte de la expansión internacional de la NFL y ahora podría tener a México como uno de sus posibles destinos para 2027.
La afición mexicana espera el regreso de los Cowboys
Los Cowboys son una de las franquicias con mayor arraigo entre los aficionados mexicanos, por lo que la posibilidad de verlos nuevamente en la capital despierta grandes expectativas. El reporte de Sutcliffe alimenta la ilusión de una afición que lleva años esperando otro partido de temporada regular de Dallas en México.
Por ahora, el regreso de la liga al país está programado para el domingo 22 de noviembre de 2026, cuando los Minnesota Vikings se enfrenten a los San Francisco 49ers en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. Será el primer partido de temporada regular de la NFL en territorio mexicano desde 2022, cuando San Francisco venció a Arizona en el Estadio Azteca