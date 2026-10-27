Dallas Cowboys apunta a jugar en CDMX en 2027, informa John Sutcliffe durante el Lunes por la Noche

Los Dallas Cowboys en la pretemporada de la NFL | AP

El reportero de ESPN reveló durante la transmisión que Jerry Jones le confirmó el interés de Dallas por regresar a México con un partido de temporada regular

Los Dallas Cowboys podrían regresar a México en 2027 para disputar un partido de temporada regular, de acuerdo con la información que compartió John Sutcliffe, reportero de ESPN, durante la transmisión del duelo de lunes por la noche entre los texanos y Philadelphia Eagles.

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El periodista explicó que tuvo la oportunidad de conversar con Jerry Jones, propietario de la franquicia, quien le confirmó que existe un interés importante por volver a jugar en México.

Dallas vuelve a sonar para volver a Ciudad de México

No sería la primera vez que los Cowboys dejan ver su intención de jugar nuevamente en territorio mexicano. Desde 2025 comenzaron a circular versiones sobre una posible visita a la capital. El propio Jerry Jones expresó en las redes sociales de la franquicia su deseo de regresar, aunque las conversaciones no se tradujeron en un partido confirmado.

Jerry Jones saluda a uno de los elementos de su equipo | AP

Este año, Dallas disputó su compromiso internacional ante los Baltimore Ravens en Río de Janeiro, Brasil, el 27 de septiembre. La franquicia texana formó parte de la expansión internacional de la NFL y ahora podría tener a México como uno de sus posibles destinos para 2027.

La afición mexicana espera el regreso de los Cowboys

Los Cowboys son una de las franquicias con mayor arraigo entre los aficionados mexicanos, por lo que la posibilidad de verlos nuevamente en la capital despierta grandes expectativas. El reporte de Sutcliffe alimenta la ilusión de una afición que lleva años esperando otro partido de temporada regular de Dallas en México.

Cowboys sumó una valiosa victoria en el inicio de temporada | AP