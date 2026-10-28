San Francisco va a su semana de descanso con lo que le da tiempo a sus jugadores de regresar de lesiones

La semana de descanso no pudo llegar en mejor momento para los San Francisco 49ers. Tras perder el invicto ante los Atlanta Falcons en la Semana 7, los Niners van a su descanso, dándoles un respiro necesario en el que apuntan a recuperar piezas clave y encarar la segunda mitad del calendario de la mejor manera posible. De acuerdo con el entrenador Kyle Shanahan, hasta 10 jugadores podrían regresar de sus lesiones.

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El grupo llegó muy mermado a la Semana 8, con bajas muy importantes como la de Mike Evans, Deebo Samuel y Nick Bosa, incluso Christian McCaffrey tuvo molestias en dicho juego. Pese a esto, tras el descanso se espera una reincorporación paulatina de jugadores, incluyendo elementos en la lista de reservas lesionados (IR) y en la lista de jugadores físicamente incapacitados para desempeñarse (PUP).

Los Niners apuntan a ver el regreso de múltiples receptores abiertos para el juego ante los Raiders de Las Vegas el próximo 8 de noviembre. Deebo Samuel, quien está fuera desde la Semana 5, Mike Evans, quien fue baja el partido pasado y Demarcus Robinson fuera desde la Semana 2 apuntan a estar listos para integrarse al primer equipo a partir de la próxima semana.

Mike Evans salió resguardado de dos elementos del cuerpo médico | AP

Del lado defensivo también apuntan a ver regresos destacados. La ayuda será más que necesaria luego de permitir 29 puntos o más en tres de sus siete juegos incluyendo uno ante Atlanta que les valió la derrota.

Tras ausentarse de las Semanas 6 y 7 Nick Bosa parece finalmente estar listo para volver a los emparrillados. El ala defensivo estrella, se ve beneficiado por el descanso adicional de la Semana 8.

Así mismo, CJ West, Luke Gifford y Garret Wallow han dejado la lista de lesionados y se integraran al primer equipo de cara al juego de Semana 9. Con esto, el grupo de apoyadores, así como la línea defensiva tiene mayor profundidad y verá el apoyo de múltiples jugadores. La secundaria también apunta a reforzarse con Upton Stout, quien pese a haber lidiado con persistentes molestias en el hombro ya estuvo uniformado en la Semana 7 pero cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo y buscará que este descanso le permita sanar por completo.

Nick Bosa, defensivo de San Francisco | AP

Jugadores que siguen lesionados

El novato De'Zhaun Stribling, sin embargo, todavía no regresará a las canchas. El receptor se lastimó en el juego inaugural y su periodo de rehabilitación supera los dos meses. No se contempla su regreso de inmediato; su retorno apuntaría hacia las Semanas 13 o 14.