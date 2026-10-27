La incertidumbre aumentó después de la derrota por 29-20 frente a Atlanta Falcons, encuentro en el que Piñeiro volvió a fallar un punto extra

Los San Francisco 49ers podrían realizar un cambio importante en su plantilla durante su semana de descanso en la NFL. El pateador Eddy Piñeiro atraviesa un momento complicado debido a sus constantes errores, situación que ha provocado cuestionamientos sobre su continuidad con la franquicia de California, pese a que el equipo mantiene un balance positivo en la temporada 2026.

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La incertidumbre aumentó después de la derrota por 29-20 frente a Atlanta Falcons, encuentro en el que Piñeiro volvió a fallar un punto extra en un momento determinante. El error impidió que San Francisco redujera la diferencia en el marcador y terminó complicando las posibilidades de remontada de los dirigidos por Kyle Shanahan.

Al finalizar el compromiso, el entrenador en jefe fue cuestionado sobre la posibilidad de probar a otros pateadores durante la semana de descanso. "No lo sé. No he hablado con nadie al respecto; probablemente lo discutiremos en el avión", declaró Shanahan, quien evitó garantizar la continuidad del especialista para los próximos encuentros.

Kyle Shanahan, entrenador en jefe de San Francisco 49ers | AP

¿Por qué San Francisco 49ers podría despedir a Eddy Piñeiro?

El principal problema del pateador es su falta de efectividad durante las primeras siete semanas de la temporada. Eddy Piñeiro acumula siete patadas falladas, entre cuatro puntos extra y tres goles de campo, números que han generado preocupación dentro de una organización que aspira a competir por el título de la NFL.

La situación resulta especialmente llamativa porque el veterano había mostrado un rendimiento destacado durante la campaña anterior, cuando convirtió 28 de 29 intentos de gol de campo y terminó con una efectividad del 96.6 por ciento. Su desempeño llevó a los 49ers a renovarlo por cuatro años y 17 millones de dólares, aunque sus errores recientes han puesto en duda la confianza depositada en él.

El gol de campo de Eddy Pineiro que le dio la victoria a los San Francisco 49ers ante los Seattle Seahawks | AP

¿Cómo afectó el error de Eddy Piñeiro a los 49ers contra Atlanta Falcons?

Incluso antes del partido contra Atlanta, Kyle Shanahan había mostrado su inconformidad con los errores de Piñeiro. Cuando fue cuestionado sobre si había conversado con el pateador para corregir sus fallas, el entrenador respondió: "No hay mucho de qué hablar. Podría inventar cualquier cosa, pero él sabe que tiene que acertar las patadas, como lo sabemos todos. No voy a intentar enseñarle cómo hacerlo".

El fallo más reciente llegó cuando San Francisco buscaba acercarse en el marcador durante el último cuarto. Después de una anotación de Kyle Juszczyk, Piñeiro desperdició el punto extra que habría reducido la desventaja a cinco unidades, dejando el resultado 26-20 con 5:05 minutos por disputar. Posteriormente, Atlanta convirtió un gol de campo que amplió la diferencia a nueve puntos, complicando la posibilidad de una remontada.