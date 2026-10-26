Jake Bates patea gol de campo de 22 yardas al expirar el tiempo para la victoria de Lions

El 4-2 para Detroit llegó de la mano de una frenética jugada al final del partido ante Green Bay

Jake Bates convirtió un gol de campo de 22 yardas cuando el tiempo expiraba para darle a los Lions de Detroit una victoria 20-17 sobre los Packers de Green Bay el domingo.

Los Lions (4-2) han ganado dos seguidos por primera vez esta temporada, lo que los coloca en el tercer puesto de la NFC Norte, detrás de Minnesota (6-0) y Chicago (5-2).

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Zarpazo de los Leones

A los Packers (4-3) se les cortó una racha de tres victorias y cayeron al último lugar de la división, probablemente lamentando muchos castigos que resultaron en su contra. La AFC Norte también tiene a sus cuatro equipos con récord ganador.

El entrenador de Detroit, Dan Campbell, conocido por ser agresivo, pareció tomar una decisión temeraria al jugársela en cuarta y 1 desde su yarda 24 con poco menos de 5 minutos por jugar. Jahmyr Gibbs fue detenido sin ganancia, pero la curiosa elección no se volvió en su contra.

Una jugada después de que Jordan Love pusiera un pase en las manos de Josh Jacobs para un pase incompleto en la zona de anotación, el novato Trey Smack falló un gol de campo de 35 yardas después de que D.J. Wonnum alcanzara a rozar el balón con un dedo. Smack había fallado desde 26 en la primera mitad.

Detroit Lions vs Green Bay Packers | AP

Con la oportunidad de avanzar para anotar el touchdown de la victoria, Goff conectó con Sam LaPorta en un pase de 18 yardas y Karl Brooks fue sancionado por un golpe tardío al quarterback, lo que le dio a Detroit el balón en la yarda 45 de Green Bay.

Gibbs tuvo una carrera de 15 yardas y Brooks fue castigado por estar adelantado en tercera y 5, lo que le dio a Detroit un primero y 10 en la yarda 15 de los Packers.

Gibbs pudo haber corrido para un touchdown en dos acarreos porque Green Bay no quería taclearlo, con la esperanza de recuperar el balón. El corredor se dejó caer con inteligencia, lo que permitió que la patada ganadora de Bates llegara en la última jugada.

Jake Bates festeja el gol de campo conseguido ante Green Bay | AP

El regreso de Jacobs