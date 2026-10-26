Seattle Seahawks termina con el invicto de Kansas City con una paliza de 20-3

Con una defensiva dominante y una ofensiva de 410 yardas, Seattle dejó atrás dos derrotas consecutivas y propinó a los Chiefs su primera caída de la temporada

Los Seattle Seahawks dieron un golpe de autoridad en el Sunday Night Football al derrotar 20-3 a los Kansas City Chiefs, que llegaban como el único equipo invicto de la Conferencia Americana. El conjunto local impuso condiciones durante todo el encuentro y encontró la manera de frenar a Patrick Mahomes para recuperar confianza después de dos derrotas al hilo.

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El dominio de Seattle quedó reflejado en las estadísticas, consiguió 24 primeros y diez, frente a los 11 de Kansas City, y acumuló 410 yardas totales. La defensiva también fue determinante al limitar a los Chiefs a 213 yardas y evitar que llegaran siquiera a la zona roja, una situación inédita para un equipo de Mahomes como titular.

Jaxon Smith-Njigba y Sam Darnold lideran la ofensiva de Seattle

Sam Darnold completó 20 de 28 pases para 257 yardas, un touchdown y una intercepción, mientras que Jaxon Smith-Njigba volvió a demostrar su impacto con nueve recepciones para 150 yardas y una anotación. El receptor abrió el camino en la segunda mitad de la primera parte con un touchdown de 28 yardas que amplió la ventaja de Seattle a 10-0.

Por tierra, Emanuel Wilson aportó el golpe definitivo con 79 yardas en 19 acarreos y una anotación de 21 yardas en el último cuarto. Su llegada a las diagonales puso el marcador 20-3 y sentenció el triunfo de los Seahawks.

Patrick Mahomes ha tenido un juego complicado ante la defensiva de Seattle | AP

Patrick Mahomes no encuentra respuestas ante la defensiva de Seattle

Del otro lado, Mahomes tuvo una de sus noches más complicadas: completó 19 de 33 envíos para 165 yardas, no consiguió pases de touchdown y sufrió una intercepción. Kenneth Walker III, quien ahora juega con Kansas City y llegaba como líder corredor de la NFL, también fue contenido al registrar apenas 36 yardas en 14 acarreos.

Sam Darnold hace un envío ante la defensa de Chiefs | AP