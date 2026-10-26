Matthew Stafford rompe récord de pases de anotación y lidera victoria de Rams ante Raiders

Matthew Stafford se busca un receptor en el juego contra Raiders | AP

El quarterback de Los Ángeles llegó a 155 pases de touchdown con la franquicia para superar la marca de Roman Gabriel

Matthew Stafford escribió un nuevo capítulo en su carrera dentro de la NFL al convertirse en el máximo pasador de touchdowns en la historia de Los Ángeles Rams. El veterano mariscal de campo alcanzó la marca durante el duelo ante Las Vegas Raiders, en el que su equipo consiguió la victoria por 35-21.

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El quarterback consiguió su pase de anotación número 155 con los Rams gracias a un envío de 11 yardas a Puka Nacua durante el segundo cuarto, con el que superó los 154 touchdowns que Roman Gabriel registró con la franquicia entre 1962 y 1972.

Stafford supera una marca histórica de los Rams

La hazaña confirma el lugar que Stafford ha construido en la historia de Los Ángeles desde su llegada procedente de Detroit. Antes de incorporarse a los Rams, el mariscal acumuló 282 pases de anotación en 12 temporadas con los Lions, mientras que ahora estableció una nueva referencia para la franquicia angelina.

Los Rams dominan a Las Vegas y se llevan el triunfo

Stafford terminó el encuentro con 195 yardas por pase, tres touchdowns y una intercepción, mientras que Los Ángeles construyó una ventaja de 28-6 antes del descanso. Davis Allen recibió dos de sus envíos de anotación y Nacua completó la cuenta por aire en una primera mitad que marcó el rumbo del partido.

Raiders dio pelea, pero se llevó la derrota | AP

Aunque los Raiders intentaron reaccionar en el último cuarto con dos anotaciones de Kirk Cousins, la ofensiva local no pudo completar la remontada y falló sus dos intentos de conversión de dos puntos. Los Rams respondieron con un touchdown terrestre de Blake Corum para conservar la ventaja y asegurar el triunfo por 35-21.