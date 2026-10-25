Falcons vence a los 49ers y le quita el invicto

Atlanta se quedó con la victoria 29-20 en casa

Michael Penix Jr. lanzó tres pases de touchdown, Atlanta anotó 13 puntos gracias a cuatro pérdidas de balón y los Falcons le propinaron a los San Francisco 49ers su primera derrota, 29-20 el domingo.

Se termina el paso perfecto de los 49ers

San Francisco (6-1) ya tenía escasez de receptores abiertos antes de que su ofensiva sufriera limitaciones adicionales cuando el corredor Christian McCaffrey se perdió gran parte de la primera mitad debido a una lesión en el muslo.

El linebacker novato Kendal Daniels interceptó un pase de Brock Purdy destinado a Jordan Watkins cuando quedaban 2:34 minutos. Fue la segunda intercepción de Purdy en el partido.

Falcons celebran ante los 49ers en casa | AP

Posteriormente, Daniels recuperó un balón suelto de George Kittle cuando quedaba menos de un minuto. Los 49ers solo tuvieron seis pérdidas de balón en sus primeros seis partidos

Penix lanzó pases de anotación a los alas cerradas Nick Muse y Kyle Pitts antes de darle a Atlanta (3-4) una ventaja de 26-14 con un pase de touchdown de 21 yardas a Drake London en el último cuarto. Penix completó 25 de 34 pases para 213 yardas sin intercepciones.

Falcons le quita el invicto a los 49ers de San Francisco | AP

¿Qué frustró la remontada de los 49ers?

El intento de remontada de los 49ers se vio frustrado cuando una larga revisión por parte de los árbitros anuló el aparente pase de touchdown de 23 yardas de Purdy a Watkins. Tras la decisión, Purdy fue derribado en cuarta oportunidad por Za'Darius Smith.

El pase de anotación de 1 yarda de Purdy al fullback Kyle Juszcyk, a falta de 5:05 para el final, redujo la ventaja de Atlanta a 26-20 antes de que el intento de punto extra de Eddy Pineiro se fuera desviado a la izquierda, su cuarto fallo de la temporada.

Un despeje fallido de Jake Bailey, de Atlanta, permitió a San Francisco iniciar una posesión en su yarda 47 con aproximadamente cuatro minutos restantes. Los 49ers desperdiciaron la excelente posición en el campo y la oportunidad de iniciar una ofensiva que les diera la ventaja cuando Purdy lanzó su segunda intercepción, lo que derivó en un gol de campo de 31 yardas de Nick Folk. Purdy completó 27 de 40 pases para 288 yardas con un touchdown y dos intercepciones.