Otro receptor que quedó descartado de los San Francisco 49ers fue Deebo Samuel

Los San Francisco 49ers recibieron malas noticias de cara a su próximo compromiso en la NFL, luego de confirmar que Mike Evans y Deebo Samuel no estarán disponibles para el partido del domingo frente a los Atlanta Falcons. Las ausencias representan un golpe importante para la ofensiva de San Francisco, que tendrá que afrontar el encuentro sin dos de sus receptores.

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La baja de Mike Evans llega después de que el jugador abandonara el Monday Night Football ante los Washington Commanders por molestias en el tendón de Aquiles. El receptor tuvo que retirarse antes del descanso, luego de completar una recepción de 16 yardas a pase de Brock Purdy y permanecer tendido sobre el terreno de juego tras ser tackleado por Jeremy Reaves.

Mike Evans salió resguardado de dos elementos del cuerpo médico | AP

Mike Evans y Deebo Samuel, bajas sensibles para San Francisco

Antes de abandonar el encuentro ante Washington, Evans había registrado 94 yardas en tres recepciones, firmando una primera mitad destacada. Sin embargo, sus problemas físicos ya generaban preocupación, pues el jugador se había perdido todas las prácticas de la semana debido a una fractura de costillas y molestias recurrentes en la zona del tendón de Aquiles.

La ausencia de Evans para el partido ante Atlanta confirma que los 49ers no podrán contar con el receptor mientras continúa la incertidumbre sobre su estado físico. Su baja obligará al equipo a buscar alternativas para mantener la producción por aire y ofrecerle opciones al mariscal de campo Brock Purdy.

Mike Evans, en festejo tras touchdown ante Seahawks | AP

¿Quiénes asumirán la responsabilidad en la ofensiva de los 49ers?

A este problema se suma la ausencia de Deebo Samuel, quien tampoco estará disponible para el compromiso del domingo. La baja de ambos receptores reduce las alternativas ofensivas de San Francisco y obliga al cuerpo técnico a reorganizar sus opciones en el juego aéreo de cara a un partido importante en el calendario.

Con Mike Evans y Deebo Samuel descartados, jugadores como Brandin Cooks, Jordan Watkins, Jacob Cowing y Malik Turner podrían tener una mayor responsabilidad dentro del cuerpo de receptores. Sus participaciones serán importantes para compensar las ausencias y ofrecerle a Brock Purdy opciones para mover las cadenas ante la defensiva de Atlanta.