Kirk Cousins, mariscal de campo de Las Vegas Raiders, en partido ante Los Angeles Rams | AP

Klint Kubiak atendió a los medios y aseguró que hay un plan con el Premio Heisman, pero no de momento

Las Vegas Raiders atraviesan un momento complicado en la Temporada 2026 de la NFL, pero Klint Kubiak tomó una decisión definitiva sobre su mariscal de campo titular. El entrenador en jefe confirmó que Kirk Cousins continuará al frente de la ofensiva para el enfrentamiento del próximo domingo contra New York Jets, por lo que el esperado debut de Fernando Mendoza como titular tendrá que esperar.

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La decisión llegó después de la derrota por 35-21 ante Los Angeles Rams, resultado que representó el cuarto descalabro consecutivo para la franquicia de Nevada. Pese al mal momento del equipo, Kubiak descartó cualquier controversia en la posición de quarterback y respaldó públicamente al veterano pasador, quien ha mantenido números destacados durante las primeras siete semanas de competencia.

"No hay ninguna controversia", aseguró Kubiak durante su conferencia de prensa del lunes. El estratega destacó que Cousins está jugando a un nivel elevado y consideró que el equipo necesita mejorar en otros aspectos para regresar al camino de la victoria, dejando claro que un cambio de mariscal de campo no forma parte de sus planes inmediatos.

Kirk Cousins en la victoria de Raiders | AP

¿Por qué Raiders mantiene a Kirk Cousins como quarterback titular?

Aunque Las Vegas acumula cuatro derrotas consecutivas, Kirk Cousins presume estadísticas que lo colocan entre los mejores pasadores de la NFL en 2026. Después de siete partidos, el veterano de 38 años registra 1,877 yardas por aire, cinco intercepciones y 16 pases de touchdown, cifra con la que lidera la liga en anotaciones por pase.

Sin embargo, su producción ofensiva ha disminuido ligeramente en las últimas semanas. Cousins lanzó nueve pases de anotación durante los primeros tres encuentros, pero solamente consiguió siete en los cuatro compromisos siguientes. A pesar de ello, sus números individuales siguen siendo uno de los puntos positivos de unos Raiders que tienen marca de tres victorias y cuatro derrotas.

La posibilidad de modificar la posición había cobrado fuerza después del enfrentamiento contra los Rams, cuando Kubiak reconoció que el cuerpo técnico evaluaba todas las alternativas para corregir los problemas del equipo. No obstante, el entrenador decidió mantener la confianza en Cousins, quien buscará terminar con la mala racha cuando Las Vegas visite a New York Jets.

Fernando Mendoza, Las Vegas Raiders | AP

¿Cuándo debutará Fernando Mendoza como titular con Las Vegas Raiders?

Una de las principales incógnitas alrededor de la franquicia es cuándo Fernando Mendoza recibirá su primera oportunidad como mariscal de campo titular. El joven quarterback, seleccionado con la primera elección global del Draft de la NFL 2026, continúa esperando su momento para asumir el liderazgo de la ofensiva de Las Vegas.

"Fernando va a jugar. Tenemos un plan, pero no tenemos un calendario establecido. Kirk está jugando bien y seguimos en la pelea", explicó Kubiak, quien también dejó claro que el novato no será titular frente a los Jets. Mendoza ya tuvo una breve participación durante la temporada, en la que completó seis de ocho pases para 48 yardas contra New England Patriots.