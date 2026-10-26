Klint Kubiak le abré la puerta a Fernando Mendoza en los Raiders: "Estamos evaluando todas las opciones"

Tras cuatro derrotas consecutivas, el entrenador Klint Kubiak analiza alternativas para recuperar el rumbo de Las Vegas Raiders

Tras encadenar cuatro derrotas consecutivas, los Las Vegas Raiders se encuentran en un punto de inflexión. El entrenador en jefe, Klint Kubiak, reconoció que el cuerpo técnico está analizando todas las alternativas para revertir el mal momento del equipo, incluida la posibilidad de apostar por el futuro y darle la titularidad al novato Fernando Mendoza, primera selección global del draft, por encima del veterano Kirk Cousins.

"Tenemos que revisar las grabaciones", señaló Kubiak tras caer 35-21 ante Los Angeles Rams. "En este punto estamos pensando en absolutamente todo para solucionar nuestros problemas: cómo resolver las fallas en zona roja, en el tercer cuarto, los ajustes de personal y el esquema táctico. Tenemos que poner todo sobre la mesa".

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"Quiero que este equipo tenga la mejor oportunidad de ganar partidos"

Por su parte, Cousins afirmó que mantendrá la misma mentalidad de trabajo. Fiel a lo expresado cuando firmó con la franquicia en abril, el experimentado mariscal de campo reiteró que si él no representa la vía más clara hacia el triunfo, no tiene inconveniente en dar un paso al costado.

"Quiero que este equipo tenga la mejor oportunidad de ganar partidos", explicó Cousins. "Si desde la primera práctica de primavera hubiese quedado claro que no era la opción adecuada, habría sido el primero en decir que no debían ponerme a jugar".

Pese a una primera mitad titubeante ante los Rams, Cousins cerró el encuentro con 295 yardas por pase, dos envíos de anotación y un índice de pasador de 94.4, en una jornada donde sufrió 19 presiones y dos capturas ante la constante agresividad de la defensiva angelina. En siete compromisos, el veterano acumula 1,877 yardas y lidera la liga con 16 pases de touchdown contra cinco intercepciones, aunque su producción anotadora se redujo en el último mes.

Kirk Cousins en la victoria de Raiders | AP

Cousins, no obstante, comprende la dinámica del vestuario tras la llegada de Mendoza, ganador del Trofeo Heisman. Con el aumento de los tropiezos, la presión por ver al novato sobre el emparrillado no deja de crecer. Mendoza solo ha tenido una breve aparición en la Semana 5 ante New England, donde completó 6 de 8 pases para 48 yardas en el último cuarto.

"Fernando está haciendo un gran trabajo y tiene un futuro brillante", aseguró Cousins. "Mi objetivo es salir, jugar lo mejor posible para ayudar a ganar y ser un buen ejemplo del que pueda aprender hasta que le llegue su momento".

Fernando Mendoza es tacleado en el partido de Raiders vs Texans | AP

Una temporada que empezaba de forma prometedora

Con esta racha negativa, Las Vegas se convirtió en apenas el tercer equipo en los últimos diez años en arrancar con marca de 3-0 y luego hilar cuatro descalabros consecutivos, emulando a los Broncos y Panthers de 2021. Sin embargo, los problemas de los Raiders van mucho más allá del puesto de pasador.

La defensiva del conjunto maleno ha mostrado serias deficiencias: desde la cuarta semana permite un promedio de 35.8 puntos y 416.5 yardas por encuentro. Ante los Rams, permitieron 199 yardas terrestres repartidas entre Blake Corum y Kyren Williams, además de tres pases de anotación de Matthew Stafford en los primeros dos cuartos.

A ello se suma la nula efectividad del juego por tierra de Las Vegas, que no supera las 100 yardas terrestres en un partido desde la Semana 3. El corredor titular Ashton Jeanty apenas promedió 1.9 yardas por acarreo el domingo, obligando al ataque a depender excesivamente del juego aéreo.

"No se puede ganar en esta liga teniendo que lanzar tanto el balón", sentenció Kubiak. "Si no hay equilibrio, siempre juegas remando contra corriente".