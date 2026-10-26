Pete Banaszak, leyenda de los Raiders y campeón del Super Bowl, muere a los 82 años

El histórico corredor de Oakland fue pieza clave en el primer título de Super Bowl de la franquicia y dejó una marca que permanece vigente

Pete Banaszak, ex corredor de los Oakland Raiders y protagonista de una de las épocas más recordadas de la franquicia, falleció a los 82 años, informó el equipo. El jugador dedicó sus 13 temporadas como profesional al equipo y formó parte del conjunto que conquistó el Super Bowl XI.

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A través de un comunicado, los Raiders lamentaron la pérdida de quien consideraron una figura representativa de una era histórica para la organización. La franquicia destacó su fortaleza, espíritu competitivo y compromiso, además de enviar sus condolencias a su esposa Sue, sus hijas Rebecca y Amy, y sus nietos Luke, Austin y Connor.

Banaszak fue protagonista del primer Super Bowl de los Raiders

Pete Banaszak consiguió ser campeón con los Malosos | Especial

Seleccionado en la quinta ronda del Draft de la AFL de 1966, procedente de la Universidad de Miami, Banaszak disputó 173 partidos de temporada regular con Oakland. Su mejor campaña individual llegó en 1975, cuando consiguió 672 yardas terrestres y lideró la NFL con 16 touchdowns por esa vía, una marca que continúa siendo récord de la franquicia en una sola temporada.

Un año después, el corredor tuvo una actuación decisiva en el Super Bowl XI, en el que anotó dos touchdowns para contribuir a la victoria de los Raiders por 32-14 sobre los Minnesota Vikings. Aquel triunfo representó el primer título en la historia de Oakland.

El legado de Pete Banaszak y la histórica jugada “Holy Roller”

Pete Banaszak dejó una jugada para la historia de los Raiders | Especial

Banaszak también quedó ligado a la famosa jugada conocida como “Holy Roller”, ocurrida en 1978 durante un partido contra los San Diego Chargers. En los últimos segundos, el quarterback Ken Stabler perdió el balón y el corredor intentó recuperarlo, pero terminó impulsándolo hacia adelante hasta que el ala cerrada Dave Casper lo llevó a la zona de anotación para conseguir un touchdown que selló la victoria de Oakland.

La polémica acción se convirtió en uno de los episodios más célebres de la NFL y contribuyó a que la liga modificara sus reglas para limitar el avance ofensivo de un balón suelto en determinadas situaciones.