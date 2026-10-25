VIDEO: Soberano Jr. hace llorar a un niño que lo insultó durante función de lucha libre en Tlaxcala

Soberano Jr. hace llorar a un niño que lo insultó durante función de lucha libre en Tlaxcala | CMLL

El luchador protagonizó un momento viral en Calpulalpan, donde respondió a las provocaciones de un menor que estaba en primera fila y terminó entre lágrimas

Soberano Jr., como el buen rudo que es, volvió a hacerse viral en redes sociales y no precisamente por una de sus novias; el luchador del CMLL protagonizó un peculiar momento durante una función de lucha libre en Calpulalpan, Tlaxcala. El enmascarado intercambió insultos con un niño que se encontraba en primera fila y que tomó el micrófono para lanzarle una serie de provocaciones, aunque la situación terminó con el menor llorando.

El momento quedó registrado por el momento, que generó risas entre todos los aficionados de la arena. La interacción sucedió mientras Soberano Jr. se dirigía a Templario, en una dinámica en la que el público también tuvo un papel importante.

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¿Qué pasó entre Soberano Jr. y el niño en Tlaxcala?

Durante la función, Soberano Jr. tomó el micrófono para retar a Templario, quien es originario de la región. En ese momento, un niño que estaba cerca del ring comenzó a gritarle al luchador, por lo que el integrante del Consejo Mundial de Lucha Libre le permitió expresarse a través del altavoz.

El menor aprovechó la oportunidad para insultar al enmascarado, quien respondió con una provocación dirigida tanto a su rival como al pequeño: “Templario, tenía que ser de Calpulalpan, igual de corriente que tú”.

Sin embargo, el intercambio no terminó ahí. Soberano Jr. continuó con las burlas y repitió en varias ocasiones la frase “pin... llorón”, además de pedirle a Templario que abrazara al niño. Finalmente, el menor rompió en llanto y fue consolado por el propio Templario, quien se acercó para arroparlo.

Soberano Jr. | Captura de pantalla

Soberano Jr. sigue siendo de los mejores rudos en la lucha libre mexicana

El momento provocó distintas reacciones entre los asistentes a la función. Las interacciones entre afición y luchador son una tradición en las funciones de la lucha libre independiente, donde se han visto situaciones donde los protagonistas llegan a incluir al público de diferentes maneras.

Soberano, como uno de los mejores rudos más cotizados en la lucha libre mexicana e internacional, cumplió su rol como el gran rudo que es y lo que le ha caracterizado a lo largo de su carrera, por lo que las reacciones que genera en el público es todo lo que busca.

Después de que el niño comenzó a llorar, algunos aficionados le 'reclamaron' a Soberano Jr. y corearon insultos contra el luchador. Mientras tanto, Templario permaneció junto al menor para consolarlo tras el intercambio verbal.