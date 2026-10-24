Skadi conquista el Grand Prix de Amazonas 2026 en la Arena México

La Reina de los Lobos salió avante y por fin se hizo con una de las copas más importantes en la historia del CMLL

La Arena México volvió a vivir una noche llena de emociones con la celebración del Grand Prix de Amazonas 2026, torneo que reunió a destacadas luchadoras nacionales e internacionales en busca de la victoria.

Podría interesarte Lucha CMLL Grand Prix de Amazonas 2026: Todo lo que debes saber del evento

Después de una batalla repleta de eliminaciones y enfrentamientos entre ambos equipos, Skadi se convirtió en la gran ganadora de la edición de este año.

El encuentro estuvo marcado por constantes cambios de dominio, con integrantes de México y del equipo internacional que fueron abandonando el cuadrilátero hasta dejar a las últimas contendientes frente a frente. Cuando la lucha parecía inclinarse hacia cualquiera de los dos bandos, Skadi consiguió imponerse para escribir su nombre entre las ganadoras del prestigioso torneo femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Skadi conquista el Grand Prix de Amazonas 2026 | Emiliano Cardenas

¿Cómo fueron las eliminaciones del Grand Prix de Amazonas 2026?

La batalla comenzó con Tessa Blanchard, quien eliminó a Masha Slamovich para conseguir la primera baja del equipo del mundo.

Posteriormente, Thunder Rosa dio cuenta de Alice Crowley, mientras que Momo Watanabe respondió por el conjunto internacional al eliminar a Keyra, primera representante mexicana en quedar fuera.

Persephone eliminó a Mei Seira y AZM hizo lo propio con Zeuxis. Más adelante, India Sioux consiguió sacar de la contienda a Miyu Amasaki, pero Queen Aminata respondió con dos eliminaciones consecutivas al dejar fuera a India Sioux y Thunder Rosa.

Skadi con el Grand Prix de Amazonas 2026 | Emiliano Cardenas

La respuesta del equipo mexicano llegó nuevamente por conducto de Persephone, quien eliminó a Queen Aminata.

Sin embargo, Momo Watanabe volvió a tomar protagonismo al sacar a Garra Negra. Kira también destacó al eliminar a Eversyn Jayne, mientras que Lluvia consiguió eliminar a Momo Watanabe.

La batalla continuó con Marina Shafir, quien eliminó a Lluvia, y Megan Bayne, que hizo lo propio con Tessa Blanchard. Kira volvió a responder por México al eliminar a Harley Cameron, aunque posteriormente fue eliminada por Megan Bayne.

En la recta final, Skadi consiguió eliminar a AZM, mientras que Marina Shafir sacó a Persephone. Olympia, con ayuda de Persephone, logró eliminar a Marina Shafir, pero Megan Bayne respondió al dejar fuera a Olympia.

CMLL Grand Prix de Amazonas 2026 | CMLL

Skadi elimina a Megan Bayne y conquista el Grand Prix

Con las eliminaciones reduciendo cada vez más el número de participantes, el enfrentamiento llegó a su momento decisivo con Skadi y Megan Bayne como las últimas contendientes.