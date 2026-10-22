CMLL alista el Día de Muertos con el torneo Rey del Inframundo y personajes especiales

La Catrina y el Nahual presentaron los detalles de la celebración del Consejo Mundial de Lucha Libre

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) prepara una de sus celebraciones más emblemáticas del año con motivo del Día de Muertos. La Catrina y el Nahual presentaron la dinámica de las actividades que se llevarán a cabo en la Arena México, con el torneo Rey del Inframundo como uno de los principales atractivos de la temporada.

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Durante la presentación también se dieron a conocer los personajes que formarán parte de esta tradicional festividad, así como los detalles de las eliminatorias que definirán a los representantes de Puebla y la Ciudad de México rumbo a la disputa por el título. Además, la programación incluirá una nueva edición de Tzompantli de Máscaras.

Rey del Inframundo tendrá eliminatorias en Puebla y la Arena México

El camino para encontrar al próximo Rey del Inframundo comenzará el lunes 26 de octubre en la Arena Puebla, a partir de las 20:00 horas. En esta primera eliminatoria participarán Rayo Metálico, Xelhua, Stigma, Arkalis, Rey Apocalipsis y Kheops, quienes buscarán quedarse con el boleto para representar a Puebla en la lucha por el campeonato.

La actividad continuará el martes 27 de octubre en la Arena México y Arena Coliseo, a las 19:30 horas, con una segunda eliminatoria. En ella estarán Barboza, Yutani, Rugido, Villano III Jr., Calavera Jr. I y El Coyote y en la otra competencia Ráfaga Jr., Fantástico, Adrenalina, Bestia Negra, Arlequín y Black Boy serán quienes competirán por el lugar correspondiente a la Ciudad de México.

Los ganadores colisionarán ante Guerrero Maya Jr., el actual ganador del torneo del año pasado, el viernes 30 de octubre en la Arena México.

El torneo Rey del Inframundo es una de las tradiciones del CMLL durante las celebraciones de Día de Muertos. En esta competencia, los luchadores buscan conquistar el título que reconoce al máximo representante del inframundo dentro de la lucha libre de la empresa.

Los gladiadores prometen dar una gran batalla para la función especial | CMLL

La función de Día de Muertos en la Arena México se realizará ese viernes y, de acuerdo con lo anunciado durante la presentación, se reportó como sold out.

La cita será parte de una celebración en la que la lucha libre se mezcla con la mitología prehispánica y las tradiciones mexicanas para transformar el recinto en un escenario dedicado al inframundo.

Jauría del Mictlán y la Copa Tzompantli de Máscaras

Las luchas y el Día de Muertos se fusionan en una función muy especial | CMLL

Como parte de la ambientación especial, el CMLL presentó a los personajes que acompañarán las funciones de esta temporada. Entre ellos se encuentran la Jauría del Mictlán, los Pequeños Nahuales, los Guerreros Calacas, así como Mictlancíhuatl, la diosa del inframundo, y Mictlantecuhtli, figura central de la mitología mexica relacionada con el mundo de los muertos.

Estos personajes forman parte de la identidad visual y narrativa de las funciones, en las que el cuadrilátero se convierte en un espacio inspirado en las ofrendas, las figuras del inframundo y las creencias prehispánicas. La presencia de La Catrina y el Nahual acompaña una celebración que año con año distingue al CMLL durante estas fechas.

Las actividades también contemplan una nueva edición de Tzompantli de Máscaras, programada para el domingo 1 de noviembre. En este encuentro participarán Blue Panther, Virus y El Valiente, tres experimentados luchadores que protagonizarán una contienda especial dentro de la programación de Día de Muertos.

Las gladiadoras del CMLL darán su mejor esfuerzo para llevarse el trofeo | CMLL