CMLL Grand Prix de Amazonas 2026: Todo lo que debes saber del evento

La Arena México recibirá este viernes 23 de octubre a las Amazonas del CMLL y a estrellas internacionales de AEW, STARDOM, MLW, MLP y RevPro

La lucha libre femenil vivirá una de sus noches más importantes del año con el Grand Prix de Amazonas 2026. El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) presentará una batalla entre México y el resto del mundo, con representantes de distintas empresas internacionales que buscarán conquistar el trofeo en la Arena México.

El torneo contará con figuras reconocidas de la división femenil, como Thunder Rosa, Tessa Blanchard, Persephone y Olympia por el lado mexicano, mientras que Marina Shafir, Megan Bayne, Queen Aminata y varias estrellas japonesas encabezarán la selección internacional. La función comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

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¿Cuándo y a qué hora es el Grand Prix de Amazonas 2026?

El Grand Prix de Amazonas 2026 se celebrará este viernes 23 de octubre en la Arena México, conocida como la Catedral de la Lucha Libre. Las acciones están programadas para comenzar a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

El combate estelar enfrentará a una selección de Amazonas del CMLL contra un equipo internacional integrado por luchadoras de diferentes países y promociones. El formato pondrá a prueba la resistencia, técnica y estrategia de las participantes, en una batalla por el prestigioso trofeo.

¿Dónde ver EN VIVO el Grand Prix de Amazonas 2026?

Los aficionados que no puedan asistir a la Arena México tendrán alternativas para seguir el torneo desde casa. La transmisión en español estará disponible para los miembros de nivel Fan Leyenda del canal oficial de YouTube del CMLL.

También se podrá seguir en inglés a través de MyAEW, plataforma que ofrece la función como evento de pago por evento. Los aficionados pueden consultar las opciones de acceso en los canales oficiales de cada servicio.

Arena México | cmll.com

Persephone y Marina Shafir, las protagonistas

Persephone liderará al equipo mexicano con la misión de repetir la hazaña de la edición anterior. La luchadora, campeona mundial femenil del CMLL, buscará mantener el trofeo en casa junto a un equipo integrado por Thunder Rosa, Tessa Blanchard, Olympia, Skadi, Kira, Lluvia, India Sioux, Zeuxis, Keyra y Garra Negra.

Enfrente estará Marina Shafir, representante de All Elite Wrestling (AEW), quien encabezará a la selección internacional. Su equipo contará con Queen Aminata, Megan Bayne y Harley Cameron, también de AEW; Masha Slamovich, de MLW; Alice Crowley, de MLP; Emersyn Jayne, de RevPro, y las japonesas Momo Watanabe, AZM, Miyu Amasaki y Mei Seira, de STARDOM.

La combinación de estilos y experiencia internacional promete una contienda exigente para ambos equipos. Mientras las representantes del CMLL buscarán hacer valer su conocimiento de la Arena México, las extranjeras intentarán llevarse el triunfo y conquistar uno de los torneos más destacados de la lucha libre femenil.

Olympia siendo celebrada por todo el roster de Amazonas del CMLL | Emiliano Cárdenas

Cartelera completa del CMLL para este viernes

Además del Grand Prix de Amazonas, la función incluirá otros combates para completar la noche de lucha libre en la Arena México.

Lucha estelar: Equipo CMLL vs. Equipo Internacional, Grand Prix de Amazonas 2026.

Lucha relámpago de parejas: Último Guerrero y Gran Guerrero vs. Averno y Euforia.

Relevos australianos: Máscara Dorada, Brillante Jr. y Rey Pegasus vs. Soberano Jr., Calavera Jr. I y Calavera Jr. II.

Lucha relámpago: Star Jr. vs. Yutani.

Primera lucha: Volcano y Dulce Gardenia vs. Estudiante Jr. y Robin.