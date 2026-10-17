La Valientita se coronó en la Arena México después de una espectacular lucha

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) vivió una noche más que histórica en la Arena México con la celebración del Campeonato Universal de Amazonas 2026, donde Olympia se consagró como la nueva monarca tras derrotar a Skadi en un enfrentamiento que mantuvo a los aficionados al filo de sus asientos. La función también contó con la presencia de Dr. Britt Baker, quien hizo equipo con Persephone para enfrentar a Tessa Blanchard y Thunder Rosa.

La cartelera reunió a figuras nacionales e internacionales en una velada que dejó grandes combates, rivalidades que siguen creciendo y una probada de lo que se avecina para el Grand Prix de Amazonas 2026.

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Olympia conquista el Campeonato Universal de Amazonas 2026

En una noche histórica para las Amazonas del CMLL, Olympia se consagró como la Campeona Universal de Amazonas 2026 después de superar a Skadi en uno de los enfrentamientos más destacados de la función.

Ambas luchadoras entregaron todo sobre el cuadrilátero de la México Catedral, ante una Arena México que registró una gran entrada. La intensidad, los movimientos y las emociones convirtieron el duelo en uno de los grandes momentos de la velada.

Al finalizar el combate, las emociones se apoderaron del recinto. Olympia recibió el reconocimiento de sus compañeras y del roster del CMLL, en un abrazo que reflejó la importancia de su conquista. La Valientita coronó así un 2026 especial con un campeonato que la coloca en lo más alto de la división femenil.

Olympia siendo celebrada por todo el roster de Amazonas del CMLL | Emiliano Cárdenas

Dr. Britt Baker y Persephone se imponen a Thunder Rosa y Tessa Blanchard

Persephone había prometido llevar a una auténtica doctora a la Arena México para que los aficionados conocieran a una de las grandes figuras de la lucha libre internacional, y cumplió su palabra con la llegada de Dr. Britt Baker.

La estadounidense hizo equipo con la integrante del CMLL para medirse a Tessa Blanchard y Thunder Rosa, dos rivales con las que las rudas arrastran una historia de enfrentamientos y diferencias. El resultado fue un combate intenso, marcado por la rivalidad y el historial que las cuatro luchadoras llevaron al cuadrilátero.

Finalmente, Persephone y Britt Baker salieron con la mano en alto. La doctora fue la encargada de sellar la victoria al someter a Thunder Rosa, en un resultado que dejó claro que las hostilidades entre las protagonistas todavía tienen capítulos por escribirse.

Persephone y Britt Baker celebrando su triunfo ante Tessa Blanchard y Thunder Rosa | Emiliano Cárdenas

Amazonas internacionales calientan motores para el Grand Prix 2026

La presencia internacional también se hizo sentir con Momo Watanabe y Emersyn Jayne, quienes demostraron que llegaron a tierras mexicanas dispuestas a competir al máximo nivel. Las representantes de Stardom y RevPro, respectivamente, consiguieron la victoria frente a Keyra y Zeuxis después de una contienda llena de movimientos de alto riesgo.

Por su parte, India Sioux y Lluvia defendieron el orgullo del CMLL al imponerse a AZM y Migu Amasaki en otro enfrentamiento por parejas. Las representantes de casa aprovecharon el apoyo de los aficionados para quedarse con el triunfo ante las luchadoras japonesas.

Ambos combates sirvieron como una muestra del talento que se reunirá en el Grand Prix de Amazonas 2026, torneo que volverá a colocar a luchadoras de distintas partes del mundo frente a frente en el cuadrilátero de la Arena México.

Momo Watanabe y Emersyn Jayne salieron victoriosas ante Keyra y Zeuxis | Emiliano Cárdenas

Kira derrota a Hera en las luchas iniciales

La actividad comenzó con Kira, que logró imponerse a Hera, una de las integrantes de las Campeonas Universales en Parejas.

Kira hizo valer su agilidad y repertorio de movimientos aéreos para sorprender a su rival y llevarse la victoria. Su desempeño fue bien recibido por el público, que respondió con aplausos a la actuación de la joven amazona.

Enfrentarán a Tessa Blanchard, Skadi y Kira | CMLL

Garra Negra y Johnnie Robbie se llevan la victoria

En otro de los encuentros de la cartelera, Garra Negra y Johnnie Robbie derrotaron a Dark Silueta y Reyna Isis, sumando un triunfo más a una función que estuvo marcada por la participación de talento nacional e internacional.