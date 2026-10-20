Emersyn Jayne, AZM, Mei Seira, Miyu Amasaki y Momo Watanabe compartieron sus expectativas para el torneo

El Grand Prix Internacional de Amazonas 2026 está a punto de celebrarse y las integrantes del equipo del mundo ya palpitan uno de los compromisos más importantes de la lucha libre femenil. Durante el Día de Medios del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), varias de las representantes internacionales compartieron sus objetivos, posibles enfrentamientos y la ilusión de conquistar el torneo.

Entre las participantes se encuentran figuras de distintas empresas internacionales que buscarán hacer historia este viernes y conseguir la primera victoria del equipo del mundo en la competencia. Emersyn Jayne, representante de RevPro, así como Miyu Amasaki, AZM, Mei Seira y Momo Watanabe, integrantes de Stardom, hablaron sobre sus expectativas y el significado de presentarse ante los aficionados mexicanos.

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Emersyn Jayne, representar a Escocia y enfrentar a Persephone

Para Emersyn Jayne, participar en el Grand Prix representa una oportunidad especial. La luchadora de RevPro describió como “shockeante” la posibilidad de representar a Escocia en un escenario de la relevancia de la Arena México, recinto histórico de la lucha libre internacional y reconocido por la pasión de sus aficionados.

La británica también destacó el nivel de sus compañeras en el equipo del mundo, al considerar que la agrupación reúne a algunas de las mejores luchadoras de distintas partes del planeta. Por ello, el objetivo será conseguir la victoria y hacer historia en el torneo.

Además, Jayne expresó su interés por enfrentarse a Persephone en la Arena México, un posible choque que añadiría un atractivo especial a la función si ambas llegan a coincidir sobre el cuadrilátero.

Emersyn Jayne, representar a Escocia y enfrentar a Persephone | Emiliano Cárdenas

Stardom tiene cuentas pendientes y objetivos individuales

Las representantes de Stardom también dejaron claras sus aspiraciones para el Grand Prix. Miyu Amasaki y AZM expresaron su intención de contribuir al éxito del equipo internacional, mientras que Mei Seira reconoció que también buscará destacar individualmente dentro de la competencia.

En cuanto a los enfrentamientos que les gustaría tener, AZM manifestó su interés en una revancha ante Persephone, mientras que Mei Seira señaló a Kira como una de sus posibles rivales. Por su parte, Miyu Amasaki tiene la mira puesta en India Sioux.

Más allá de sus objetivos particulares, las luchadoras destacaron su respeto por México y sus aficionados, a quienes reconocieron por la manera en que viven la lucha libre. El ambiente de la Arena México representa un atractivo especial para las integrantes de Stardom, que buscarán responder a las expectativas con una actuación destacada.

Mei Seira, Miyu Amasaki y AZM representando a Stardom en el Grand Prix 2026 | Emiliano Cárdenas

Momo Watanabe sueña con enfrentar a Persephone en México

Momo Watanabe también compartió sus expectativas para el torneo y dejó claro que conquistar el Grand Prix Internacional de Amazonas sería un logro importante. La estrella de Stardom elogió a los aficionados mexicanos y destacó su pasión, al considerarlos entre los mejores del mundo.

Asimismo, Watanabe expresó su deseo de enfrentarse a Persephone en México, un combate que considera un dream match. La luchadora japonesa también tiene la aspiración de llegar a la final y convertirse en una de las protagonistas de la competencia.