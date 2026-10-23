De acuerdo con TMZ Sports, la leyenda de WWE sufrió un fuerte golpe en el rostro en Tampa, Florida, horas después de revelar que padece un coágulo sanguíneo que le impide viajar en avión

Ric Flair encendió las alarmas entre los aficionados a la lucha libre luego de ser trasladado de emergencia a un hospital este viernes, tras sufrir una caída en Tampa, Florida. De acuerdo con información de TMZ Sports, el miembro del Salón de la Fama de WWE se golpeó el rostro contra el suelo y sufrió lesiones que requirieron atención médica.

El incidente ocurrió apenas unas horas después de que el propio Flair anunciara que no podría viajar en avión debido a un coágulo sanguíneo, situación por la que tuvo que cancelar su participación en una convención de aficionados en Seattle.

¿Qué le pasó a Ric Flair?

Según el reporte de TMZ Sports, Flair se encontraba en el restaurante Wagamama cuando se levantó de la barra y salió del establecimiento, dejando atrás su teléfono y su bebida. Posteriormente, cruzó la calle y cayó repentinamente, golpeándose la cara contra el suelo.

El impacto le provocó heridas en la cabeza y alrededor de un ojo, además de un sangrado considerable. Los servicios de emergencia acudieron al lugar para atenderlo y, después de estabilizarlo, lo trasladaron en ambulancia a un hospital cercano.

Hasta el momento, no se han confirmado públicamente todos los detalles sobre la gravedad de sus lesiones ni las posibles consecuencias del accidente para su estado de salud.

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Ric Flair ya enfrentaba problemas de salud

La caída se produjo en medio de una situación médica delicada para el histórico luchador. Horas antes del incidente, Flair informó que cancelaría su asistencia a un evento en Seattle por recomendación médica, debido al riesgo que representaba viajar en avión mientras enfrenta un problema relacionado con un coágulo sanguíneo.

En su mensaje, el legendario Nature Boy explicó que este tipo de afecciones puede tener consecuencias potencialmente mortales. También ofreció disculpas a sus seguidores y a su representante por no poder asistir a la convención, y adelantó que tenía previsto someterse a una intervención quirúrgica para tratar el problema vascular.