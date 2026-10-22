Drew McIntyre sorprende con jersey de Chivas y lanza misterioso mensaje sobre su regreso a la lucha libre

El luchador escocés continúa preparándose para su regreso a los cuadriláteros

Drew McIntyre, una de las grandes estrellas de WWE, volvió a llamar la atención de los aficionados mexicanos luego de compartir un video de sus entrenamientos en el que aparece utilizando la camiseta de las Chivas, acompañado de un mensaje que desató especulaciones sobre una posible aparición en la lucha libre mexicana.

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El gladiador escocés continúa preparándose físicamente para su esperado regreso a los cuadriláteros y aprovechó una de sus sesiones de entrenamiento para presumir su simpatía por el Rebaño Sagrado. En las imágenes se observa al luchador utilizando un jersey rojiblanco personalizado con su apellido y el número 4 en la espalda.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje con el que acompañó su publicación: "¿Quién dijo que no puedo hacer lucha? Seguimos juntos, Chivas", palabras que algunos aficionados interpretaron como una posible señal de su intención de regresar a la actividad e incluso presentarse en territorio mexicano.

¿Drew McIntyre podría llegar a AAA tras aparecer con la camiseta de Chivas?

La publicación del excampeón mundial de WWE despertó especulaciones sobre una posible participación en Lucha Libre AAA, especialmente por la colaboración que ambas empresas han mantenido durante 2026, permitiendo la presencia de diferentes talentos en sus respectivos eventos.

Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre una posible aparición de Drew McIntyre en AAA, su cercanía con México ha quedado de manifiesto en redes sociales. El luchador ya había compartido anteriormente imágenes de la camiseta oficial que recibió como obsequio por parte de la directiva del Guadalajara.

El vínculo del escocés con las Chivas de Guadalajara ha generado diversas reacciones entre los seguidores del conjunto rojiblanco y los aficionados a la lucha libre, quienes mantienen la expectativa de verlo nuevamente sobre un ring, ya sea en WWE o en alguna función celebrada en México.

Drew McIntyre es aficionado de Chivas | Captura de pantalla

¿Cuándo regresará Drew McIntyre a WWE tras su ausencia?

La última aparición televisada de Drew McIntyre en WWE se produjo el pasado 18 de abril, durante la Noche 1 de WrestleMania 42, evento celebrado en el Allegiant Stadium de Las Vegas. En aquella ocasión, el luchador escocés fue derrotado por Jacob Fatu en un combate no sancionado, antes de alejarse temporalmente de los encordados.

Durante su ausencia, McIntyre ha dedicado parte de su tiempo a desarrollar su carrera en Hollywood, con proyectos cinematográficos como Highlander y The Last Druid, además de una participación de voz en la película animada de Disney, Hexed. No obstante, el propio luchador ha manifestado su deseo de regresar pronto a la actividad.