Kira va por todo: campeonatos y un sueño internacional con el CMLL

Kira va por todo: campeonatos y un sueño internacional con el CMLL | CMLL

La Amazona aseguró que está preparada para aprovechar cualquier oportunidad titular y destacó el crecimiento de la lucha libre femenil dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre

Kira tiene claro que su historia dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) apenas comienza. Después de consolidarse como una de las Amazonas más importantes de la empresa, la luchadora de Torreón quiere dar el siguiente paso en su carrera: conquistar campeonatos individuales y demostrar su calidad más allá de las fronteras nacionales.

En entrevista exclusiva para Diario RÉCORD, Kira habló sobre sus objetivos a futuro y las oportunidades que espera aprovechar gracias a las alianzas internacionales del CMLL. Además, reconoció el nivel de sus compañeras y aseguró que representar a la empresa a nivel mundial es uno de los sueños que busca convertir en realidad.

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Kira quiere conquistar campeonatos en el CMLL y el extranjero

La gladiadora no descarta ninguna oportunidad para convertirse en campeona. Aunque buscar un título individual dentro del CMLL está entre sus objetivos, también tiene la mirada puesta en el panorama internacional, donde las alianzas de la empresa mexicana podrían abrirle nuevas puertas.

“Claro, todo lo que ver con casa es muy bien recibido; cualquier oportunidad que se me presente por cualquier campeonato, el que sea, aquí de casa estaré muy puesta y donde sea”, expresó Kira.

La luchadora destacó que el vínculo del Consejo Mundial de Lucha Libre con empresas importantes de distintas partes del mundo representa una oportunidad para ampliar sus objetivos y competir por otros cinturones.

“Tenemos el gran beneficio de que el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene alianzas con empresas muy importantes de diferentes partes del mundo y eso también me da las oportunidades para buscar otros campeonatos y eso es justo lo que estoy buscando y sé que lo voy a lograr”, afirmó.

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Kira destaca el crecimiento de las Amazonas y apunta al plano mundial

Consolidarse dentro del CMLL ha sido un objetivo que Kira persiguió durante años. Ahora, formar parte de una división femenil integrada por luchadoras de alto nivel le permite reconocer su propio crecimiento y valorar el lugar que ha conseguido en la empresa.

“Es algo que la verdad he luchado mucho por estar aquí (CMLL), por ser fuerte y, pues, ahora ya ser muy bien consolidada aquí en la empresa; pues la verdad es algo que sí esperaba, que soñaba, que anhelaba con ser parte de este grupo de Amazonas, de luchadoras muy completas”, comentó.

Kira también destacó la calidad de sus compañeras y explicó que medirse ante ellas ha fortalecido su confianza. Para la gladiadora, este proceso no solamente representa un logro profesional, sino también una oportunidad para reconocer sus capacidades y sentirse orgullosa del camino recorrido.

Kira y sus siguientes objetivos dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre | Emiliano Cárdenas

“Todas las Amazonas que estamos en el Consejo Mundial de Lucha Libre, por algo estamos aquí y ya enfrentarme a estos niveles, a esta calidad luchística con ellas, me hace creerme mucho conmigo misma, no crean que con la gente”, señaló.

Finalmente, la luchadora dejó claro que todavía tiene mucho por demostrar y adelantó que su ambición va más allá de lo conseguido hasta ahora. Kira quiere llevar su talento a escenarios internacionales y representar al CMLL frente a nuevas aficiones.

“Si me la creo estoy contenta, orgullosa y sé que vienen más cosas; esto apenas es el comienzo, el comienzo de un sueño y, pues, van a ver a Kira en nivel mundial, representando al Consejo Mundial de Lucha Libre”, sentenció.