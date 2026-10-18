Las imágenes, captadas por Halcón Lucha Libre, corresponden al Tercer Aniversario de la Central de Abastos de Tecámac

El Hijo de Fishman volvió a colocarse en el centro de la controversia dentro de la lucha libre mexicana, luego de que se difundiera un video en el que aparentemente amaga con aplicar un nuevo martinete durante una función celebrada en Tecámac, Estado de México. La situación llamó la atención debido a que el luchador estuvo involucrado recientemente en un combate en el que el réferi conocido como 'El Búho' perdió la vida.

Las imágenes, captadas por Halcón Lucha Libre, corresponden al Tercer Aniversario de la Central de Abastos de Tecámac, donde el enmascarado realizó un movimiento que fue interpretado como una amenaza de ejecutar nuevamente el polémico castigo. El momento generó cuestionamientos por el antecedente reciente que rodea al integrante del pancracio nacional.

Hijo de Fishman en conferencia de prensa tras la muerte de 'El búho' | MAURICIO DÍAZ

Hijo de Fishman pidió disculpas por la muerte de 'El Búho'

Durante la conferencia de prensa celebrada el miércoles 14 de octubre, El Hijo de Fishman compareció ante los medios acompañado por Edgar Sandoval, CEO de El Patrón Espectáculos, y un representante legal de Magallán y Asociados. El luchador habló sobre su situación tras el fallecimiento del réferi y manifestó su inconformidad con la atención mediática que recibió el caso.

"Por qué a muchos medios de comunicación les importan más las controversias, los escándalos. Lamentablemente nuestro deporte es uno de los más peligrosos, muchos dicen que es puro show, pero cuando pasan estas cosas ya todos son expertos, todos te juzgan", expresó el enmascarado durante su encuentro con la prensa.

Hijo de Fishman en conferencia de prensa junto con su promotora| MAURICIO DÍAZ

Hijo de Fishman denunció falta de servicios médicos en funciones de lucha libre

El gladiador también señaló que los medios deberían prestar mayor atención a la lucha libre mexicana y no únicamente acercarse cuando ocurren accidentes o tragedias. Sus declaraciones estuvieron acompañadas de una nueva disculpa por lo sucedido, aunque la reciente difusión del video en Tecámac volvió a generar cuestionamientos sobre su comportamiento arriba del cuadrilátero.

Otro de los puntos abordados por El Hijo de Fishman fue la falta de condiciones adecuadas de seguridad en algunas funciones de lucha libre. El enmascarado cuestionó a la promotora responsable del evento en el que falleció 'El Búho', al asegurar que no se contaba con el servicio médico correspondiente para atender una emergencia de esa magnitud.