"No fue un martinete": Hijo de Fishman aclara cuál fue el movimiento que desató la tragedia del 'Búho'

Este fue el momento en que El Hijo de Fishman le aplicó el martinete al Búho | captura

El enmascarado ha sido claro al mencionar que no fue el movimiento que todos dicen lo que provocó el desafortunado suceso

La conferencia de prensa de este miércoles 14 de octubre con Hijo de Fishman, permitió a los medios conocer cuál fue la razón del deceso de Germán Pineda 'El Búho"; como uno de los ejemplos más caros, aclaró que él nunca ejecutó un martinete, por el contrario, lo que llevó a cabo fue una variante: el package piledriver.

Con esto, el descendiente de Fishman pidió también a la gente y los medios estar informados, para que, en caso de que estas situaciones sucedan, no se llegue al grado de la desinformación, y más por tratarse de un caso en el que una persona perdió la vida. Otro de los temas que tocó, fue el cómo se siente y cómo se tratará para mantener una buena salud mental.

Podría interesarte Lucha Hijo de Fishman recrimina a los medios por solamente cubrir tragedias en la lucha libre

Las cosas fueron diferentes

Hijo de Fishman respondió una serie de preguntas, dentro de las cuales alguna se refirió a los sentimientos o sensaciones que lo llevaron a ejecutar la movida que posteriormente acabó con la vida de Germán Pineda 'El Búho', dejando en claro que a todos los luchadores les ha pasado el dejarse llevar por la adrenalina; sin embargo, uno de los puntos importantes fue aclarar que, contrario a lo que se ha mencionado, no fue un martinete el movimiento que ejecutó en el final del combate.

"El castigo se llama package piledriver, es una variante de, más no es un martinete, para que los medios que no tienen conocimiento lo consideren".

Hijo de Fishman en conferencia de prensa | MAURICIO DÍAZ

Inmediatamente después de aclarar cuál fue la movida que se llevó a cabo, procedió a describir cómo vivió el momento de la partida del Búho, pero en todo momento recordando que las condiciones que les otorgó la promotora que los contrató, no eran precisamente las mejores, pues carecían de un buen servicio médico.

"Cuando yo me acerco, me doy cuenta que el señor aún respiraba, entonces me entró mucha desesperación de que ya llegara la ambulancia. Una chica gritó 'el señor necesita oxígeno', y lamentablemente lo único que le lanzaron para ayudar fue una botella de alcohol y un gel antibacterial".

Al terminar con todo su relato, Hijo de Fishman recalcó que todo lo que sucedió lo marcó, pues los luchadores cuentan con un lema que es "sé como voy a subir, pero no sé como me voy a bajar", agregando también que ve muy difícil llegar a ser el mismo de antes, aunque también se mencionó que ya está recibiendo la ayuda psicológica necesaria brindada del bufet de abogados de su representante legal.

Hijo de Fishman en conferencia de prensa tras la muerte de 'El búho' | MAURICIO DÍAZ

Los referees quedan fuera de las luchas

Otro de los presentes fue El Fantasma, quien actualmente funge como el Presidente de la Comisión de Lucha Libre en la Ciudad de México. Entre algunas de sus intervenciones, una de las más relevantes se dio cuando pidió que ya no se incluya a los referees en los combates de ningún lado de la República Mexicana, pues ellos son "la máxima autoridad dentro de un ring".